تحریروں اور فلموں میں فلاسفی کا عکس دینے کا رجحان بین الاقوامی سطح بڑھ رہا ہے: علی عمران
علی عمران کی 'لفظ عکس آپ' سمیت کئی کتابیں منظرِ عام پر آ چکی ہیں، جلد ہی مزید دو کتابیں شائع ہونے والی ہیں۔"
Published : August 2, 2026 at 7:14 AM IST
سرینگر (پرویز الدین): علی عمران نہ صرف کشمیر کے ایک بہترین فلم ساز ہیں بلکہ ایک شاعر اور افسانہ نگار بھی ہیں۔ وہ غزلوں اور نظموں کے علاوہ گیت بھی لکھتے ہیں۔ اب تک ان کی کئی کتابیں منظرِ عام پر آ چکی ہیں اور وہ بیک وقت تین زبانوں (اردو، انگریزی اور کشمیری) میں لکھتے ہیں۔ اس قلم کار کی ادبی زندگی کے حوالے سے 'ای ٹی وی بھارت' کے نمائندے پرویز الدین نے علی عمران کے ساتھ ایک خاص گفتگو کی ہے۔
علی عمران نے کہا کہ "بطور فلم ساز تو کافی لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن بحیثیتِ شاعر بہت کم لوگ واقف ہیں۔ میری کئی کتابیں منظرِ عام پر آ چکی ہیں جن میں 'لفظ عکس آپ' بھی شامل ہے۔ آنے والے وقت میں میری انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں مزید دو کتابیں منظرِ عام پر آ رہی ہیں، جن میں 'انسین وائسز' اور 'عنوان' کے نام قابلِ ذکر ہیں۔"
انہوں نے بتایا کہ 'عنوان' میں نظموں اور غزلوں کے علاوہ گیت بھی شامل ہیں، جب کہ 'انسین وائسز' میں فلسفیانہ انداز میں لکھی گئی نظمیں و غزلیں ہیں؛ یہ دونوں کتابیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری زبان کی اپنی ایک فلاسفی ہے، خاص کر جب ہم صوفی ازم یا رشی ازم کی بات کرتے ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں علی عمران کہتے ہیں کہ عام فہم اور آسان سلیقے سے کہی جانے والی بات فلسفیانہ انداز میں عام لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے، جسے بعد میں لوگ ڈراما، تھیٹر اور آرٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر اب یہ رجحان زیادہ زور پکڑتا جا رہا ہے کہ کسی آسان بات کو گھما پھرا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگوں میں اس بات یا واقعے کو جاننے اور سمجھنے کا تجسس بڑھ جائے اور ایک نیا پن دیکھنے کو ملے۔ اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے بیشتر اسکرپٹس اور تحریروں میں فلسفے کا عکس زیادہ جھلکتا ہے۔ البتہ علی عمران کا کہنا ہے کہ جہاں تک میری شاعری کا تعلق ہے، میں اس میں عام اور آسان زبان ہی استعمال کرتا ہوں۔
شہرِ سرینگر سے تعلق رکھنے والے 43 سالہ علی عمران نے انجینئرنگ کی ہے۔ البتہ اسکول کے دنوں سے ہی انہیں فلموں میں دلچسپی تھی اور کہانیاں و شعر و شاعری لکھنے کا شوق رہا ہے۔ ان کا یہ شوق اس وقت پروان چڑھا جب وہ دہلی میں اپنی انجینئرنگ کی تعلیم کے دوران فلم فیسٹیولز میں جانے لگے اور فلموں کی کہانی سے لے کر ڈائریکشن (ہدایت کاری) تک کی باریک بینیوں کو سمجھنے اور سیکھنے لگے۔
اس دوران انہوں نے "نائنتھ ایکٹ" کے نام سے ایک شارٹ فلم بنائی۔ اس کے بعد سال 2010 میں ان کی ایک اور شارٹ فلم "نو می" منظرِ عام پر آئی، جو اس وقت ممبئی فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی اور علی عمران کے کام کو کافی سراہا گیا۔ اس کامیابی سے علی عمران کا بچپن کا شوق مکمل طور پر پروان چڑھا، جس کے بعد انہوں نے فلم سازی کو باضابطہ طور پر بطورِ پیشہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔
علی عمران اپنی فلموں میں اداکاری کے جواہر بھی دکھا چکے ہیں، یہی نہیں بلکہ وہ کئی دلچسپ اسکرپٹس بھی تحریر کر چکے ہیں۔ بطور ڈائریکٹر علی عمران اب تک اردو اور کشمیری زبان میں کئی فیچر فلمیں بنا چکے ہیں، جن میں "ابتدا"، "نائنتھ ایکٹ" اور "نو می" وغیرہ قابلِ ذکر ہیں۔ یہ سبھی فلمیں مختلف فلم فیسٹیولز میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی ہیں۔ اب علی عمران کی "بانڈ" کے نام سے ایک اور فیچر فلم آنے والی ہے، جو کشمیر کے لوک تھیٹر (بھانڈ پاتھر) اور اس سے وابستہ فنکاروں کی زندگی پر مبنی ہے۔
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