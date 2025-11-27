کشمیری شاعر عبدالاحد آزاد کی ادبی خدمات پر یک روزہ سیمنار منعقد
ادبی تقریب کے دوران پروفیسر بشر بشیر نے عبدالاحد آزاد کے پیغام کو ’’آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ‘‘ قرار دیا۔
سرینگر (پرویز الدین) : کشمیر کنسرن فاؤنڈیشن نامی ادبی تنظیم نے بمنہ ڈگری کالج، سرینگر میں معروف کشمیری شاعر عبدالاحد آزاد کی زندگی، خدمات اور ادبی کارناموں پر ایک روزہ سمپوزیم کا انعقاد کیا، جس میں اسکالروں، طلبہ، شاعروں اور مختلف معزز مہمانوں نے شرکت کی۔
تقریب میں پروفیسر بشر بشیر نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی جبکہ پروفیسر رئیس احمد وائس پرنسپل، عبدالاحد آزاد میموریل ڈگری کالج، بمنہ نے مہمان اعزاز کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر بشر بشیر نے عبدالاحد آزاد کی ادبی میراث پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا: ’’عبدالاحد آزاد صرف شاعر نہیں تھے بلکہ ایک دوراندیش مفکر بھی تھے جنہوں نے ادب کے ذریعے سماج کو جگانے کی کوشش کی۔ ان کی تحریروں میں اصلاح کا لازوال پیغام موجود ہے، جسے نوجوانوں کے لیے سمجھنا اور پڑھنا بہت ضروری ہے۔‘‘
کشمیر کنسرن فاؤنڈیشن کے پیٹرن ایڈوکیٹ عبدالرشید ہانجورہ نے طلبہ کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے کہا: ’’عبدالاحد آزاد صاحب جیسی شخصیات ہماری مشترکہ پہچان اور فخر ہیں۔ جب ہم ان کے خیالات سے دوبارہ جڑتے ہیں تو اپنی جڑوں سے وابستگی مزید مضبوط ہوتی ہے۔ فاؤنڈیشن نوجوانوں میں ادبی شعور پیدا کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرم رہے گی تاکہ ہماری تہذیبی وراثت مزید مستحکم ہو۔‘‘
آزاد چیئر،جن کے اشتراک سے یہ ادبی تقریب منعقد ہوئی، کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر رؤف عادل نے سمپوزیم میں طلبہ کی شرکت کو سراہتے ہوئے کہا: ’’سب سے زیادہ متاثر کن بات طلبہ کی لگن اور ان کے مدلل خیالات ہیں۔ ان نوجوان مقررین کی گفتگو اس بات کا ثبوت ہے کہ آزاد کے افکار آج بھی زندہ اور رہنما ہیں۔ ایسے پلیٹ فارم طلبہ کو اظہارِ خیال اور فکری نشوونما کے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔‘‘
سمپوزیم کے دوران متعدد طلبہ نے کشمیری ادب اور سماجی اصلاح میں عبدالاحد آزاد کی خدمات پر مدلل تقاریر پیش کیں، جنہیں حاضرین نے بے حد پسند کیا۔ سمپوزیم میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ عبدالاحد آزاد کا ادبی کام آج کے دور میں بھی نوجوانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور ان کی تحریریں کشمیری ادب کی مضبوط بنیادوں کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تقریب کے اختتام پر بہترین مقررین کا انتخاب کیا گیا اور طلبہ میں ایوارڈز اور اسنادِ شمولیت تقسیم کی گئیں تاکہ ان کی محنت کا اعتراف کیا جا سکے۔
واضح رہے کہ تقریب میں شریک دیگر معزز شخصیات میں کشمیر کنسرن فاؤنڈیشن کے بانی ایڈوکیٹ عبدالرشید ہنجورہ، کالج کوآرڈینیٹر عبدالاحد آزاد چیئر کے ڈاکٹر رؤف عادل، پروفیسر نیلوفر ناز نحوی، ڈاکٹر تنویر حبیب، ڈاکٹر ریاض اطہر، شاعر عبدالرحمان بٹ، ڈاکٹر معروف شاہ کے علاوہ ڈگری کالج بمنہ کے اساتذہ اور طلبہ شامل تھے۔
