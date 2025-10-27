’لکھنے والے مرتے ہیں لیکن ان کے الفاظ نہیں‘
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں مرحوم شعراء - غلام محمد گلزار اور افضل شفیق کی یاد میں سیمنار کا انعقاد کیا گیا۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : زبان و ادب کسی بھی قوم کی شناخت اور تہذیبی ورثے کا مظہر ہوتے ہیں۔ قومیں تب ہی زندہ رہتی ہیں جب ان کی زبان، ثقافت اور ادبی روایتیں زندہ رہیں۔ اس فکری و تخلیقی آبیاری میں ادیبوں، شعراء اور قلمکاروں کا کردار نہایت کلیدی اور نمایاں رہا ہے۔ ان ہی اصحاب قلم کے دم سے زبان و ادب کو نہ صرف فروغ ملتا ہے بلکہ یہ نئی نسل تک بحفاظت منتقل بھی ہوتا ہے۔
ادبی شخصیات اپنی فکر و فن کے ذریعے معاشرتی شعور کو جِلا بخشتی ہیں۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے محبت، امن، انسانی قدروں اور تہذیبی تسلسل کے ایسے چراغ روشن کرتے ہیں جو وقت کے اندھیروں میں بھی روشنی پھیلاتے رہتے ہیں۔ مگر جب ایسے اہل قلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو علم و ادب کی فضا میں ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جسے پُر کرنا بظاہر ناممکن ہوتا ہے۔ تاہم، ان کے تخلیق کردہ الفاظ، اشعار اور فکری وراثت انہیں ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں، ان کے قلم کی خوشبو ادبی دنیا میں ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے۔
اسی جذبۂ اعتراف و عقیدت کے تحت جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز اور انجمن شعرو ادب اور مراز ادبی سنگم کے اشتراک سے ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ قصبے میں ایک روزہ ادبی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب دو ممتاز مرحوم شعراء و قلمکاروں غلام محمد گلزار اور افضل شفیق کی یاد میں منعقد ہوئی، جنہوں نے اپنے منفرد اسلوب اور فکری گہرائی سے وادی کے ادبی منظرنامے پر دیرپا نقوش چھوڑے۔
تقریب میں ممتاز ادیبوں، شعراء، محققین اور ادب نوازوں نے شرکت کی۔ پروگرام میں مرحومین کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ مقررین نے کہا کہ غلام محمد گلزار اور افضل شفیق دونوں نے کشمیر کی شعری روایت کو نئی سمت عطا کی۔ ان کے کلام میں نہ صرف زبان و بیان کی تازگی جھلکتی ہے بلکہ انسانی تجربات، سماجی حقیقتوں اور فکری وسعت کا بھی بھرپور اظہار ملتا ہے۔
شرکائے محفل نے مرحومین کے منتخب اشعار اور غزلیں پڑھیں، جنہیں سن کر محفل کا ہر دل جذبات سے لبریز ہوا۔ مقررین نے اس امر پر زور دیا کہ ’’ایسے ادبی سیمینارز نہ صرف گزشتہ شعراء کی خدمات کا اعتراف ہیں بلکہ نئی نسل کو ادب کی طرف راغب کرنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔‘‘
مقررین کے مطابق ’’ادبی اکیڈمیوں اور تنظیموں کا یہ عمل قابل تحسین ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ایسے سیمینارز، مشاعروں اور فکری نشستوں کا اہتمام کرتی رہتی ہیں۔ ان تقریبات کے ذریعے نہ صرف مرحوم اہلِ قلم کو خراجِ عقیدت پیش کیا جاتا ہے بلکہ زبان و ادب کی نئی آبیاری بھی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ پروگرام ایک فکری تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں ،ایک ایسا سلسلہ جو ماضی، حال اور مستقبل کے درمیان فکری پل کا کام دیتا ہے۔‘‘
ممتاز قلمکار شاعر اور ادیب علی شیدا نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ’’ادب کسی قوم کی روح ہوتا ہے اور شعراء و ادیب اس روح کے محافظ۔ محمد گلزار اور افضل شفیق جیسے ادیب و شاعر اپنے وقت کے چراغ تھے جن کی روشنی آج بھی ادب کے افق کو منور کر رہی ہے۔ ان کی یاد میں منعقد ہونے والا یہ سیمینار نہ صرف ان کے فن کا اعتراف تھا بلکہ زبان و ثقافت کی بقا کے عزم کی تجدید بھی۔ ایسے پروگرام ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ الفاظ کبھی مرتے نہیں وہ اپنے خالقوں کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور ہر عہد میں نئی نسل کے ذہنوں میں روشنی کے نقوش چھوڑتے ہیں۔‘‘
پروگرام کے حوالے سے معروف شاعر و قلمکار ریاض انزنو نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’محمد گلزار اور افضل شفیق جیسے شاعر، ادیب، زبان و ادب کا بے لوث سرمایہ ہیں۔ ان کے انتقال سے ادب کی دنیا میں ایک گہرا خلا پیدا ہوا ہے، تاہم ان کے ادبی چراغ آج بھی روشن ہیں، اور ان کی یہ روشنی آئندہ نسلوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی رہے گی۔‘‘
