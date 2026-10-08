نوبل انعام 2026: کینیڈین مصنفہ این کارسن کو ادب کا نوبل انعام
نوبل کمیٹی کے مطابق، این کارسن کا ادب اپنے جرات مندانہ انداز اور جدید تجربات کے لیے جانا جاتا ہے۔
Published : October 8, 2026 at 7:40 PM IST
اسٹاک ہوم: سویڈش اکیڈمی نے ادب کے نوبل انعام یافتہ کا اعلان کر دیا ہے۔ کینیڈین مصنفہ این کارسن کو 2026 کے اس اعزاز سے نوازا جائے گا۔ انہیں یہ اعزاز ان کی "جرات مندانہ اور تخیلاتی ادبی تحریر" پر دیا گیا ہے، جو "کلاسیکی روایت کے ساتھ تخلیقی مکالمہ کرتے ہوئے عصری ادب کے لیے نئی ہیئتیں تشکیل دیتی ہے۔"
قابلِ ذکر ہے کہ 2026 کے نوبل انعامات کا اعلان پانچ اکتوبر کو طب (میڈیسن) کے انعام کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد طبیعیات اور کیمیا کے انعامات کا اعلان کیا گیا۔ اب ادب کے نوبل انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔
BREAKING NEWS The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” https://t.co/YRvlRghlGG— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026
این کارسن کے کام کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟
نوبل کمیٹی کے مطابق، این کارسن کا ادب اپنے جرات مندانہ انداز اور جدید تجربات کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے کلاسیکی ادبی روایت اور جدید تحریر کے درمیان پل تعمیر کرتے ہوئے ادب میں اظہار کی نئی شکلیں اور انداز وضع کیے ہیں۔ ان کے کاموں میں شاعری، ترجمہ، کلاسیکی ادب اور جدید تحریر کے مابین مکالمہ جھلکتا ہے۔
این کارسن کون ہیں؟
1950 میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پیدا ہونے والی این کارسن نے بطور شاعرہ اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور تدریس کے شعبوں میں بھی کام کیا ہے۔ ان کی تحریر کی خصوصیت زبان کے الفاظ کی تلاش اور نئے معنی دریافت کرنے کی شاعرانہ خواہش کا امتزاج ہے۔ انہوں نے ٹورنٹو یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ اب تک ان کی 20 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔
مصنفین خود کو نامزد نہیں کر سکتے
سویڈش اکیڈمی ادب کے نوبل انعام کے لیے نامزدگیاں طلب کرتی ہے۔ نامزدگیاں اکیڈمی کے اراکین، ادب اور زبان کے پروفیسرز، نوبل انعام یافتگان اور مصنفین کی تنظیموں کے سربراہان کی جانب سے جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ تاہم، مصنفین خود کو نامزد نہیں کر سکتے۔
اس کے بعد، ایک کمیٹی پانچ امیدواروں کا انتخاب کرتی ہے۔ پھر، سویڈش اکیڈمی کے 18 اراکین ووٹنگ کے ذریعے فاتح کا انتخاب کرتے ہیں۔ نامزدگیوں سے متعلق معلومات 50 سال تک خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ فاتحین کو دسمبر میں سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں اعزاز سے نوازا جاتا ہے۔
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