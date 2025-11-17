’نقش نوشاد‘ کی رسم رونمائی، ای ٹی وی بھارت کے نمائندے کو دیا گیا اعزاز
سرینگر میں منعقدہ ادبی تقریب کے دوران ’نقش نوشاد‘ نامی کتاب کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 17, 2025 at 6:03 PM IST
سرینگر : سہ ماہی ’کوہ ماراں‘ کی جانب سے سرینگر میں ایک خاص اور پروقار ادبی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں سہیل سالم کی مرتب کردہ کتاب ’نقش نوشاد‘ - جو کہ میر نوشاد رسول کے کالموں اور مضامین پر مشتمل ہیں - کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔
تقریب کی صدارت معروف فکشن نگار اور معالج ڈاکٹر نذیر مشتاق نے کی، جبکہ شعبہ صحافت کشمیر یونیورسٹی کے سابق سربراہ، پروفیسر ناصر مرزا اور معروف فکشن نگار و ڈراما نویس غلام نبی شاہد بھی موجود تھے۔
تقریب کے آغاز میں سہ ماہی کوہ ماراں کے مدیر اعلیٰ سہیل سالم نے نقش نوشاد کا مختصر خاکہ پیش کیا۔ اس کے بعد نور شاہ کا لکھا ہوا مضمون میر نوشاد رسول ’’میرے آنگن کا پرندہ‘‘ صوفی بشر بشیر نے پڑھا۔ اس موقع پر اپنے صدارتی کلمات میں ڈاکٹر نذیر مشتاق نے میر نوشاد رسول کے اہل خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے انکی ادبی اور نجی زندگی کا تفصیل سے ذکر کیا۔ انہوں نے میر نوشاد رسول کے فن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ ’’وہ جو بھی لکھتے تھے سوچ سمجھ کر لکھتے تھے۔ ان کے کالم سماجی موضوعات پر مبنی ہوتے تھے۔‘‘
منعقدہ تقریب میں ادب اور صحافت کے میدان میں بہترین خدمات انجام دینے والے چند افراد کو نوشاد رسول میموریل انعام 2025 سے نوازا گیا۔ جن میں ای ٹی وی بھارت کے سینئر نمائندے پرویز الدین کا نام بھی قابل ذکر ہے۔
سہ ماہی کوہ ماراں کے ایڈیٹر، افسانہ نگار اور منتظم سہیل سالم کہتے ہیں کہ ’’نوشاد رسول کا سفر نامہ میں نے کہیں سے پڑھا تھا لیکن جب میں نے ان کی دیگر تحریریں پڑھنی ہائیں وہ کہیں نہیں ملی۔ پھر میں نے اس فکشن نگار کی مزید تحریریں جمع کرنے کی ٹھان لی اور کتابی صورت میں سامنے لانے کا ارادہ کیا اور اس کے لیے مجھے ان کے اہل خانہ کا برابر اور بھر پور تعاون پیش رہا۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ میر نوشاد رسول کی تربیت دی ہوئی کتاب ’’نقش نوشاد‘‘ میں ان کا سفر نامہ بعنون ’’بیت اللہ سے دیار میدان تک‘‘ جو کہ بہت ہی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے، کے علاوہ ان کے کالم اور کئی مضامیں شامل ہیں۔
سہیل سالم کا کہنا ہے کہ ’’میر نوشاد بڑی باریکی سے لکھتے تھے اور ان کے لکھنے اور فکر کا کینواس وسیع تھا، اس لئے میں نے خواہش ظاہر کی کہ ان کی تحریروں کو کتابی صورت میں سامنے لایا جائے تاکہ ان کی تخلیقات کو محفوظ کیا جائے اور موجودہ دور کے فکشن نگار اور لکھنے والے استفادہ حاصل کر سکے۔‘‘
قلمکار پرویز مانوس کا کہنا ہے کہ میر نوشاد کی تخلیقات کو اکٹھا کرنا اور پھر کتابی شکل دینے کا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ہم سہیل سالم کی کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے مبارک باد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محودد وسائل ہونے کے باجود سہیل سالم نے یہ کام انجام دیا اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو کہ ادب کے تئیں جنون اور دلچسپی رکھتا ہو۔
وادی کشمیر کے معروف افسانہ نگار ڈاکٹر نذیر مشتاق کہتے ہیں کہ ’’کسی شاعر یا ادیب پر اس کی حیات میں لکھنا کافی سود مند ثابت ہوتا ہے، بہ نسبت بعد از مرگ۔ لیکن سہیل کا کام قابل ستائش ہے کیونکہ بدقسمتی سے میر نوشاد جیسے بہترین قلمکار کی اب تک کوئی کتاب منظر عام پر نہیں آئی تھی، لیکن اب اس کتاب سے ہم بھی ان کی تخلیقی ذہانت سے روشناس ہو سکتے ہیں۔‘‘
واضح رہے کہ وادی کشمیر میں اردو زبان و ادب کو جن نگینوں نے اپنی چمک دمک سے آراستہ کیا ہے ان میں ایک نایاب نگینہ ’میر نو شاد رسول‘ بھی ہے۔ میر نوشاد کا شمار ان کالم نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے کشمیر میں اردو کالم نگاری کی آبیاری اپنے خون جگر سے کی ہے۔ غلام رسول میر4 مارچ1952 میں سرینگر کے خانیار علاقے میں پیدا ہوئے۔ اپنے ہی علاقے میں میڑک کا امتحان 1967 میں پاس کر کے 1974میں کشمیر یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر فائزہ رہے اور آخر پر سینئر ٹیچرکی حیثیت سے2010 میں سکبدوش ہوئے۔ نوشاد نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1975 کے آس پاس کیا جبکہ ان کی پہلی کہانی ’’وقت کے ٹوٹے ہوے آینئے‘‘ اُس وقت کے ایک مقامی اور معروف اردو روزنامے میں شائع ہوئی۔
یہ بھی پڑھیں: