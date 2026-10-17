ترال میں مشاعرے کا اہتمام، شعراء نے مختلف زبانوں میں اپنا کلام پیش کرکے سامعین کو محظوظ کیا
تقریب کے دوران مقبول لارمو، ندیم الطاف اور جگجیت سنگھ مہاراج کی ادبی خدمات کے اعتراف میں عزت افزائی کی گئی۔
Published : October 17, 2026 at 6:02 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر ایینڈ لینگویجز اور رجب حامد میموریل ادب ستورہ ترال کے باہمی اشتراک سے آج نانر مڈورہ، ترال میں ایک کثیر اللسانی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کی صدارت معروف ادیب اور مراز ادبی سنگم کے صدر ڈاکٹر محمد شفیع ایاز نے کی، جبکہ ایوانِ صدارت میں رجب حامد میموریل ادب کے صدر ندیم الطاف اور جگجیت سنگھ مہاراج بھی شامل تھے۔
تقریب کے دوران مقبول لارمو، ندیم الطاف اور جگجیت سنگھ مہاراج کی ادبی خدمات کے اعتراف میں عزت افزائی کی گئی۔ اس موقع پر انہیں منتظمین کی جانب سے شالیں اور پھولوں کے ہار پیش کیے گئے۔
تقریب میں ڈاکٹر گلزار احمد راتھر نے رجب حامد میموریل ادب کی ادبی کاوشوں کو سراہتے ہوئے تنظیم کی جانب سے علاقے میں ادبی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو قابلِ تحسین قرار دیا۔ انہوں نے جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کی ادبی و ثقافتی سرگرمیوں پر بھی روشنی ڈالی۔
اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر محمد شفیع ایاز نے رجب حامد میموریل ادب کو ترال میں ادبی سرگرمیوں کے تسلسل اور فروغ کے لیے مبارک باد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ادبی تنظیمیں زبان و ادب کے تحفظ، فروغ اور نئی نسل میں ادبی ذوق پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے رجب حامد میموریل ادب کو مراز ادبی سنگم کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔
مشاعرے میں جن شعراء نے اپنا کلام پیش کیا، ان میں ریاض انزنو، اظہار مبشر، فیاض دلگیر، سبحان شوقین، رشید صدیقی، ناصر منور، احمد وجودی، مقبول لارمو، بشیر احمد ڈار، ڈاکٹر محمد شفیع ایاز، ندیم الطاف، جگجیت سنگھ مہاراج اور بڈرو رحمان سمیت دیگر شعراء شامل تھے۔ شعراء نے مختلف زبانوں میں اپنا کلام پیش کرکے سامعین کو محظوظ کیا اور کثیر اللسانی ادبی روایت کی خوب صورت عکاسی کی۔
مشاعرے کی نظامت کے فرائض ڈاکٹر گلزار احمد راتھر نے انجام دیے۔ تقریب کے اختتام پر جگجیت سنگھ مہاراج نے تمام مہمانوں، شعراء اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا۔ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے معروف شاعر محمد سبحان شوقین نے بتایا کہ کسی بھی سماج کے لیے زبان ایک اہم ورثہ ہے ۔ اس ورثے کی حفاظت کرنا ایک اہم ضرورت ہے ۔
انہوں نے کہا کہ آج جس طرح کلچرل اکادمی نے یہاں یہ کثیر الاسانی مشاعرہ منعقد کیا وہ ایک اچھی پہل ہے اور ایسی کوششیں جاری رہنی چاہئے۔ادھر معروف سکھ شاعر جگ سنگھ نے بتایا کہ آج کا دن ان کے لیے بہت ہی اہم ہے اور اس ضمن میں کلچرل اکادمی کی یہ کوششیں مبارکبادی کی مستحق ہیں۔