کشمیری مصنفہ کے افسانوی مجموعہ ’سکوت گم ہے‘ کی رسم رونمائی انجام

سرینگر (پرویز الدین): وادی کشمیر کی معروف شاعرہ اور افسانہ نگار واجدہ تبسم گورکو کی تصنیف افسانچوں پر مبنی کتاب ’’سکوت گم ہے‘‘ کی رسم رونمائی سرینگر کے ایک نجی ہوٹل میں انجام دی گئی۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ منی شارٹ اسٹوریز پر مشتمل یہ ایسی پہلی کتاب ہے جوکہ کسی خاتون افسانہ نگار نے تحریر کی ہے۔ افسانچے میں 75 کہانیاں ہیں جن کے موضوعات الگ الگ تو ہے لیکن یہ موضوع ہر زاویے سے سماج کی عکاسی کرتے ہیں۔ سہ ماہی ’’کوہ ماراں‘‘ کے زیر اہتمام منعقدہ اس تقریب میں واجدہ تبسم کی اس تخلیق کو منظر عام لایا گیا۔
منعقدہ تقریب میں وادی کشمیر کے معروف قلمکاروں، شعراء حضرات کے علاوہ یہاں کے معتبر افسانہ نگاروں نے بھی شرکت کی جن میں خواتین ادباء کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ اس مختصر تقریب میں نوجوانوں کی خاصی تعداد بھی شامل رہی۔
واجدہ تبسم کی تحریر کردہ اس کتاب پر نوجوان افسانہ نگار - شہزادہ سلیم - کہتے ہیں کہ کتاب میں شامل ہر ایک افسانے میں اپنی ایک کہانی اور پیغام پنہاں ہے جن کی یہ خوبی ہے کہ قاری کو ان کہانیوں کو پڑھنے میں کم وقت لگ سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’’اس میں ایسے بھی افسانے ہیں جوکہ چند سطروں پر مشتمل ہے مگر ان کے ذریعے مصنفہ ایک بڑا پیغام دے رہی ہے۔ اور یہ کہانیاں اور واقعات قاری کے سامنے گزارے شب و روز کا عکس پیش کرتی ہیں۔ یہ کہانیاں انسان کو ادھر اُدھر بنا بھڑکایے جگاتی ہیں۔‘‘ شہزاد سلیم نے واجد تبسم گور کو کی اس خوبصورت کوشش کو نہ صرف سراہا بلکہ انہیں اس کاوش پر مبارک باد بھی پیش کی۔
سہ ماہی ’’کوہ ماراں‘‘ کے ایڈیٹر، افسانہ نگار اور منتظم سہیل سالم کہتے ہیں کہ ’’کشمیر کی کسی خاتون افسانہ نگار کی ایسی منی شارٹ اسٹوریز کی یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔ اور میری نظر سے بھی یہ ایسی پہلی افسانوی مجموعہ گزرا ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’واجدہ تبسم کی کہانیوں میں ایک خاتون کی بے بسی، عورت کی زندگی کے نشیب و فراز، ازدواجی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور دیگر معاملات و مسائل کو اچھی طرح اجاگر کیا گیا ہے اور تحریر میں آسان اور سہل زبان کا استعمال کیا گیا ہے۔‘‘
سہیل سالم کا مزید کہنا ہے ’’ہم نے اس تقریب میں ان نوجوانوں کو مدعو کیا تھا جو کہ ادب کے تئیں ذوق و شوق رکھتے ہیں، تاکہ وہ ایک تو سینئر قلمکاروں سے روبرو ہو جائیں اور ان کی تحریروں اور کوششوں سے بھی وہ سیکھ حاصل کریں، کیونکہ جب تک نئی نسل کو پڑھنے لکھنے کی طرف مائل نہیں کیا جاتا، وہ مستقبل کے اچھے قلمکار نہیں بن سکتے۔‘‘
’سکوت گم ہے‘ کی مصنفہ واجد تبسم کہتی ہیں کہ ’’یہ میری چوتھی کتاب ہے لیکن اس میں میں نے اس بات کا دھیان رکھا کہ قاری تک کم ازکم وقت میں بات پہنچائی جائے اور نہ صرف اسے پڑھنے میں مزہ آئے بلکہ آسانی سے سمجھ بھی آئے۔‘‘ افسانوی مجموعہ کے حوالہ سے مصنفہ نے کہا ان منی شارٹ سٹوریز میں انہوں نے ایسے موضوعات پر طبع آزمائی کی ہے جو کہ انہوں نے از خود محسوس کئے ہیں اور جو ہمارے اردگرد اور سماج میں درپیش ہیں۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے خواتین اردو افسانہ نگاروں میں واجدہ تبسم گورکو کا نام محتاج تعارف نہیں۔ یہ بیک وقت ایک کامیاب شاعرہ، افسانہ نگار، مضمون نگار، کالم نگار اور بہترین صحافی کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتیں ہیں۔
واجدہ تبسم گورکو کا پہلا افسانہ ’’آہ کے اثر ہونے تک‘‘ اس وقت کے مشہور و معروف اخبار ’’چنار‘‘ میں 1972 میں شائع ہوا۔ اس طرح سے انہوں نے اردو افسانہ نگاری میں قدم رکھا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ’’ ڈولتی نیا‘‘ 1983ء میں منظر عام پر آیا تھا۔
