مراز ادبی سنگم کی گولڈن جوبلی کانفرنس قیموہ میں منعقد، کشمیری زبان و ادب کی آٹھ ممتاز شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا
کانفرنس کے دوران مراز ادبی سنگم کے پچاس سالہ ادبی سفر، نمایاں کامیابیوں اور مختلف ادبی سرگرمیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔
Published : November 10, 2026 at 6:44 PM IST
اننت ناگ: (دین عمران) وادی کشمیر میں مادری زبان یعنی کشمیری زبان و ادب کے فروغ اور تحفظ کے لیے نصف صدی سے سرگرم مراز ادبی سنگم کی جانب سے پچاس سالہ ادبی سفر کی تکمیل پر گولڈن جوبلی تقریت کا انعقاد کیا ہے۔ ادبی تنظیم نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول قیموہ میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں کشمیری زبان و ادب کی ترویج کے لیے تنظیم کی نصف صدی پر محیط خدمات کو یاد کیا گیا ہے۔
کانفرنس کے دوران مراز ادبی سنگم کے پچاس سالہ ادبی سفر، نمایاں کامیابیوں اور مختلف ادبی سرگرمیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر کشمیری زبان و ادب کے تحفظ، فروغ اور آنے والی نسلوں تک اس قیمتی ادبی ورثے کو منتقل کرنے کے حوالے سے بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔
کانفرنس کے دوران آٹھ ممتاز ادبی شخصیات کی پذیرائی ہوئی۔ جن میں غلام نبی آتش، ڈاکٹر روپ کرشن بھٹ، علی شیدا، شاد رمضان، شہناز رشید، ڈاکٹر ستیش ومل، اقبال انجم اور شبینہ آرا شامل ہیں۔ ان شخصیات کو کشمیری زبان و ادب کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں خصوصی اعزازات سے نوازا گیا، وہیں صحافتی میدان میں مادری زبان پر کام کرنے والی غزالہ نثار کی کوششوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔
اس دوران تنظیم کے پچاس سالہ ادبی سفر، تاریخی کامیابیوں، سرگرمیوں اور اہم کارناموں پر مشتمل ایک خصوصی اشاعت بھی منظرِ عام پر لائی گئی، جو تنظیم کی ادبی جدوجہد اور خدمات کو محفوظ رکھنے کی ایک اہم کوشش ہے۔
قابلِ ذکر ہے کہ مراز ادبی سنگم کا قیام 1976 میں ضلع شوپیاں میں عمل میں لایا گیا تھا۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک یہ تنظیم بالخصوص جنوبی کشمیر میں کشمیری زبان و ادب کے فروغ، تحفظ اور ترویج کے لیے سرگرم کردار ادا کرتی رہی ہے۔ تنظیم نے ادیبوں، شاعروں اور قلم کاروں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ادبی سرگرمیوں کے ذریعے کشمیری تہذیب، ثقافت اور لسانی ورثے کو زندہ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔
پچاس سالہ یہ سفر محض ایک تنظیم کی سالگرہ نہیں بلکہ کشمیری زبان و ادب سے وابستہ ان تمام ادیبوں، شاعروں اور اہلِ قلم کی مشترکہ جدوجہد کی عکاسی کرتا ہے، جنہوں نے اپنی تحریروں، تخلیقات اور ادبی خدمات کے ذریعے اس زبان کے فروغ میں اپنا حصہ ڈالا۔
گولڈن جوبلی کانفرنس کو مراز ادبی سنگم کی نصف صدی پر محیط ادبی خدمات کا اعتراف کرنے، ماضی کی کامیابیوں کا جائزہ لینے اور کشمیری زبان و ادب کے روشن مستقبل کے حوالے سے نئی راہیں تلاش کرنے کا ایک اہم موقع قرار دیا جا رہا ہے۔