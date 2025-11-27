افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور صحافی شمس الدین شمیم کی یاد میں سمینار کا اہتمام
تقریب میں ادیبوں نے شمس الدین شمیم کی شخصی، صحافتی اور ادبی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا۔
سرینگر (پرویز الدین): افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور صحافی شمس الدین شمیم کی یاد میں جموں کمشیر اکیڈمی آف کلچرل اینڈ لینگویجز (کلچرل اکیڈیمی) اور ایک مقامی روزنامہ گھڑیال کے باہمی اشتراک سے جمعرات کو سرینگر کے ایک نجی ہوٹل میں ادبی سمینار کا انعقاد کیا گیا۔
سمینار کے آغاز میں ایڈیشنل سیکریٹری کلچرل اکیڈیمی عدیل سلیم نے مہمانوں اور شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے شمس الدین شمیم کی کشمیری فکشن اور ثقافتی صحافت میں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی بے باک ادبی و صحافتی آواز کو معاشرے کے اجتماعی ضمیر کی نمائندگی قرار دیا۔
تقریب پر نامور افسانہ نگار اور شعبہ خبر آل انڈیا ریڈیو کے سابق سربراہ مشتاق احمد مشتاق نے کلیدی خطبہ پیش کیا، جنہوں نے شمیم کے افسانوں کو تجربات زیست کا ایسا ادبی ریکارڈ قرار دیا جو محض خطیبانہ بیان بازی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کی حقیقی تصویر ہے، جو سیاسی اضطراب، سماجی تبدیلیوں اور اخلاقی کشمکش میں الجھی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا: ’’شمیم نے عائلی تنازعات کو ڈرامائی مکالموں میں بدلنے کی ایسی صلاحیت کا مظاہرہ کیا جس نے ان کے فن کو لازوال بنایا، جبکہ صحافت میں ان کی تحریریں سچائی، دیانت اور ثقافتی ذمہ داری کی آئینہ دار ہیں۔‘‘
اس موقع پر شبیر مجاہد اور وحشی سعید نے بھی خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے شمیم کو ’’ہمہ جہت ادیب و صحافی‘‘ قرار دیا، جن کی بصیرت، شفافیت اور انسانی ہمدردی غیر معمولی نوعیت کی حامل رہی۔ صدارتی خطبے میں پروفیسر فاروق فیاض نے کہا کہ ’’شمس الدین شمیم خاموشی کی مزاحمت کرنے والے ادیب تھے، جنہوں نے ان موضوعات کو آواز بخشی جنھیں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’شمیم کی ادبی میراث کو محفوظ کرنا محض ادبی سرگرمی نہیں بلکہ ایک ثقافتی ذمہ داری ہے اور ادبی و ثقافتی اداروں کو چاہیے کہ ان کے غیر مطبوعہ کام کو ترجیحی بنیادوں پر شائع کریں۔‘‘
اجلاس میں رحیم رہبر، شفیق قریشی، پروفیسر محفوظہ جان، پروفیسر رتن تلاشی، نثار نسیم اور دیگر محققین نے مقالات پیش کئے، جن کے موضوعات میں سماجی حقیقت نگاری، شمیم کے افسانوں میں حاشیہ بردار کردار، ڈراموں کی ساختیاتی فنکاری، عوامی بیانیے میں صحافتی دیانت، کشمیری فکشن کا تقابلی جائزہ اور شمیم کی کم معروف تخلیقات میں تحقیقی امکانات شامل تھے۔
اس موقع پر معروف ادبی و صحافتی شخصیات بشمول: ناصر مرزا، دلدار اشرف شاہ، سلیم سالک، شکیل الرحمن، فاروق وانی اور احسان چشتی (سی ای او مانسبل) نے بھی شمیم کے ساتھ علمی وابستگی اور شخصی یادیں بیان کیں، جن میں ان کی اخلاقی سچائی، مزاحیہ ذہانت، فکری پختگی اور نوجوان لکھنے والوں کی تربیت کے حوالے نمایاں رہے۔ مقررین نے کہا کہ ’’شمیم نے کبھی سچ پر سمجھوتہ نہیں کیا اور مسلسل نئی نسل کو راست گوئی اور فکری خودداری کا سبق دیتے رہے۔‘‘
واضح رہے کہ افتتاحی اجلاس کی صدارت پروفیسر فاروق فیاض نے کی جبکہ دوردرشن سرینگر کے سابق ناظم اعلیٰ شبیر مجاہد نے مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی، نامور افسانہ نگار اور قلمکاروحشی سعید بحیثیت مہمانِ ذی وقار تقریب میں موجود رہے۔ انکے ہمراہ کلچرل اکیڈیمی کے ایڈیشنل سیکریٹری عدیل سلیم اور روزنامہ گھڑیال کے مدیر اعلیٰ ارشد رسول بھی ایوان صدارت میں موجود تھے۔
