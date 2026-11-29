ٹاؤن ہال ترال میں ادبی تقریب کا انعقاد، دو کشمیری شعری مجموعوں کی رسمِ رونمائی انجام دی گئی
مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری زبان و ادب ایک عظیم تہذیبی اور صوفیانہ ورثے کا امین ہے۔
Published : November 29, 2026 at 9:30 PM IST
بوادی کشمیر کی صوفیانہ، ادبی اور شعری روایات کے فروغ اور کشمیری زبان و ادب کے تحفظ کی جانب ایک اہم پیش رفت کے طور پر أج ٹاؤن ہال ترال میں بزمِ ادب ترال کے اہتمام سے ایک پروقار ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس دوران نامور صوفی شاعر محی الدین شیدا کے شعری مجموعے ’’نب چھ ووشلأن‘‘ اور مرحوم غلام رسول مندوری کے شعری مجموعے ’’شرء روس شرأب‘‘ کی رسمِ رونمائی انجام دی گئی۔
تقریب میں ادبی حلقوں سے وابستہ ممتاز شخصیات، نامور شعراء، ادیبوں اور ادب سے دلچسپی رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور کشمیری زبان و ادب کے فروغ کے تئیں اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔
اس موقع پر ایم ایل اے ترال رفیق احمد نائیک نے مہمانِ خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ معروف ادیب، شاعر، نقاد اور ساہتیہ اکیڈمی کے کشمیر چیپٹر کے کنوینر پروفیسر شاد رمضان مہمانِ ذی وقار کے طور پر موجود رہے۔
تقریب میں معروف شاعر احد لال، علی محمد شیدا، پروفیسر مسعود مجاز گنائی، عبدالاحَد مجاہد سمیت دیگر ممتاز ادبی شخصیات نے بھی شرکت کی۔
مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری زبان و ادب ایک عظیم تہذیبی اور صوفیانہ ورثے کا امین ہے، جس کے تحفظ اور فروغ کے لیے ادیبوں، شاعروں اور ادبی تنظیموں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شعری مجموعوں کی اشاعت اور ایسی ادبی تقریبات کا انعقاد نئی نسل کو اپنی زبان، ثقافت، تاریخ اور ادبی روایات سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
اس موقع پر دونوں شعری مجموعوں کی اشاعت کو کشمیری ادب کے ذخیرے میں ایک قابلِ قدر اضافہ قرار دیا گیا۔ شرکاء نے بزمِ ادب ترال کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی ادبی سرگرمیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔