کشمیری شاعر علی شیدا ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کے لیے منتخب
یہ ایوارڈ بھارت کے سب سے باوقار ادبی اعزازات میں ہر سال 24 تسلیم شدہ ہندوستانی زبانوں میں نمایاں کام کرنے پر دیا جاتا ہے۔
Published : March 18, 2026 at 10:44 AM IST
سرینگر، (پرویز الدین): مرکزی وزارت ثقافت کے تحت ساہتیہ اکادمی کی جانب سے کشمیری شاعر علی شیدا کو ان کے شعری مجموعہ "نجداونکی پوت آلو" کے لیے کشمیری میں 2025 کے ساہتیہ اکادمی ایوارڈ کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہ ایوارڈ بھارت کے سب سے باوقار ادبی اعزازات میں ہر سال 24 تسلیم شدہ ہندوستانی زبانوں میں نمایاں کام کرنے پر دیا جاتا ہے۔ یہ ایوارڈ کثیر سطحی تشخیصی عمل کے بعد دیا جاتا ہے۔ جس میں مشاورتی بورڈ، ریفری اور تین رکنی جیوری شامل ہوتی ہے۔
علی شیدا کا کام 11 کشمیری ٹائٹلز کی فہرست میں آیا ہے۔ اکادمی کی جانب سے تشکیل دی گئی جیوری نے فیاض تلگامی اور شوکت حسین کے کاموں سے آگے علی شیدا کی کشمیری شعری مجموعہ "تجداونکی پوت آلو" کو سب سے زیادہ ترجیح دی گئی۔
روایتی کشمیری لسانی شکلوں اور جدید اظہار کے درمیان توازن
ایک تفصیلی تشخیص میں جیوری کے رکن رتن لال ہانگلو نے شیدا کی شاعری کو لسانی سالمیت، ثقافتی حساسیت اور عصری مطابق کے ساتھ ادبی علمی وظائف میں جڑی ہوئی قرار دیا۔ تشخیص میں نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ کام روایتی کشمیری لسانی شکلوں اور جدید اظہار کے درمیان توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کہ ثقافتی یادداشت، شناخت، ماحولیات، مصنف، ایمان اور لچک جیسے موضوعات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔