کشمیر کے معروف صحافی، ادیب، اور ڈرامہ نگار فیاض دلبر انتقال کر گئے
68برس کے فیاض دلبر پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے اور سرینگر کے ایک اسپتال میں اتوار کی شام خالق حقیقی سے جا ملے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 10, 2025 at 2:52 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): وادی کشمیر کے بزرگ صحافی، نامور ادیب، شاعر، مصنف اور معروف ڈرامہ نگار فیاض دلبر اتوار کی شام انتقال کر گئے۔ مرحوم پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اتوار کی شام انہوں نے سرینگر کے ایک اسپتال میں آخری سانس لی، وہ 68 برس کے تھے۔ ان کی نماز جنازہ پیر کی صبح ان کے آبائی علاقے درباغ ہارون سرینگر میں ادا کی گئی جس میں فن، ادب، آرٹ اور صحافتی شعبہ جات وابستہ سے افراد نے بھی شرکت کی۔
فیاض دلبر ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، ان کے انتقال سے کشمیری تھیٹر کے ایک دور کا خاتمہ ہو گیا ہے وہیں ان کی اردو صحافت میں گراں قدر خدمات اور ادب کے لیے دیرپا خدمات کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ الفاظ، فن اور سالمیت کا ایک بھرپور ورثہ چھوڑ گئے،جو آنے والے برسوں تک وادی کے ادبی اور ثقافتی حلقوں میں گونجتا رہے گا۔
وادی کی ادبی اور سماجی انجمنوں نے بھی اپنے اپنے بیانات میں ان کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور سوگوار خاندان سے دلی تعزیت اور مرحوم کی روح کے لیے ابدی سکون کی دعا بھی کی ہے۔ انہوں نے فیاض دلبر کی موت کو ’’جموں و کشمیر کے اردو ادب اور شعبہ صحافت کے لیے ناقابل تلافی نقصان‘‘ قرار دیا۔
مہاراج گنج، سرینگر میں پیدا ہوئے فیاض دلبر نے 1980 کی دہائی کے اوائل میں اپنے صحافتی کیرئیر کا آغاز اردو روزنامہ ’’سرینگر ٹائمز‘‘ سے کیا اور اس کے بعد اپنے ساتھی صحافی اور مصنف امداد ساقی کے ساتھ کشمیر نیوز بیورو نامی ایجنسی کے شریک بانی رہے۔ مدینہ چوک، سرینگر میں واقع ڈار بلڈنگ سے کام کرنے والا یہ بیورو اپنے وقت کی سب سے فعال نیوز ایجنسیز میں شمار ہوتا تھا۔
صحافی ونود دعا کے مشورے پر وہ بعد میں 1988 میں دلی چلے گئے۔ جہاں انہوں نے ’’دی سنڈے آبزرور‘‘ میں شمولیت اختیار کی۔ دلی میں ان کی تخلیقی اور پیشہ ورانہ زندگی کا ایک اہم مرحلہ رہا جس نے پھر صحافت کو ادب، تھیٹر اور شاعری کے ساتھ ملایا۔
سینئر صحافیوں کے تعزیتی پیغامات
ساقی نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا: ’’فیاض نہ صرف میرے دوست تھے بلکہ ابتدائی برسوں سے میرے شریک ساتھی بھی تھے۔ جب ہم ایک ساتھ ڈار بلڈنگ، مدینہ چوک سے نیوز ایجنسی چلاتے تھے۔
مہاراج گنج سے دہلی تک ان کا سفر لگن، ادبی ذہانت اور صحافتی دیانت کا نشان تھا۔ انہوں نے سچائی اور فن کے ساتھ غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ اردو کی روح کو برقرار رکھا۔ وادی کشمیر کے سینئر صحافی یوسف جمیل نے بھی اپنے دیرینہ دوست کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ابتدائی پیشہ ورانہ خدمات اور ذاتی تعلق کو یاد کیا۔
فیاض دلبر ایک ماہر مصنف اور فلم ساز، دلبر اردو ادب اور کشمیری زبان سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ ان کا 2004 کا شعری مجموعہ ’’ہارنِس تپس اندر‘‘، جس کا پیش لفظ گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ رحمان راہی نے لکھا ہے، جدید کشمیری شاعری میں ایک تاریخی شراکت ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک میوزک البم میں بغیر کریڈٹ کے اپنے گانے استعمال کرنے کے الزام میں امریکہ میں مقیم ایک این جی او کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کی خبر بھی دی تھی۔
اپنے ادبی اور صحافتی سفر کے علاوہ انہوں نے حالیہ برسوں میں کشمیر آرٹ اینڈ آرٹسٹ فاؤنڈیشن (کے اے اے ایف) کی بنیاد رکھی تھی۔ ہارون کے دامن میں واقع ڈل جھیل کا نظارہ کرتے ہوئے کے اے اے ایف اسٹوڈیو ستمبر 2025 میں خطے کے پہلے پرنٹ میکنگ اسٹوڈیو کے طور پر کھولا گیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: