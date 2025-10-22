رومانوی شاعر رُسول میر، جنہوں نے کشمیری غزل گوئی کو نئی جلا بخشی
انیسویں صدی کے مایہ ناز کشمیری شاعر رسول میر کو جان کیٹس آف کشمیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
October 22, 2025 at 8:17 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : دنیا کی ہر زبان نے بلا شبہ ایسے معتبر شعراء اور قلم کار پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی گہری سوچ، شعور، تجربات، پاکیزہ و قیمتی خیالات کو نظم یا نثر کی صورت میں پیش کرکے اُس زبان کو ادب کے لئے بیش قیمتی سرمایہ بنا دیا ہے۔ وادی کشمیر میں ایسی ہی ایک ہستی کا جنم ہوا جس نے اپنے کلام کے جوہر سے زبان علم و ادب کو تقویت دی۔ ان شعراء میں انیسویں صدی کے معروف شاعر رسول میر بھی شامل ہیں۔
رسول میر کشمیر کے نامور شاعر
جان کیٹس کا خطاب حاصل کرنے والے صوفی شاعر رسول میر کا آبائی مسکن جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے شاہ آباد، ڈورو میں واقع ہے۔ وہ ڈورو کے میر میدان علاقہ میں سنہ 1840 میں پیدا ہوئے اور 1870 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی (رح) کی درگاہ ڈورو شاہ آباد کے صحن میں دفن ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول میر نے اس جگہ پر دفن ہونے کی وصیت کی تھی۔
رسول میر اپنے علاقے کے نمبردار (مقدم) بھی تھے۔ فطری اعتبار سے رسول میر ایک رومانوی شاعر تھے، کیونکہ وہ قدرتی خوبصورتی کے بڑے عاشق تھے۔ انہوں نے اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے وادی کشمیر کی خوبصورتی کو نہ صرف چار چاند لگائے بلکہ اسے پوری دنیا میں متعارف بھی کرایا۔
رسول میر اس کارواں کا ایک ایسا تابندہ اور چمکتا ستارہ ہے جن کا کلام ہر دور کے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ میر نے کشمیری غزل گوئی کو ایک نیا رنگ و زیبائش بخشی ہے۔
صوفی شاعری سے پرے
مورخین کے مطابق اُس زمانے میں کشمیری شاعری میں تصوف کا زیادہ زور تھا۔ صوفیانہ شاعری کو ہی زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور اکثر شعراء اپنی شاعری میں عارفانہ کلام کو ہی ترجیح دیتے تھے کیوں کہ ایسا ہی لوگوں کا مزاج بن گیا تھا لیکن رسول میر نے عام روِش کو چھوڑ کر کشمیری شاعری کو تصوف کے روایتی اظہار سے نکال کر کے رومی کے رنگ میں رنگ دیا۔
رسول میر نے اپنی مختصر زندگی میں صرف 62 نظمیں لکھیں لیکن ان کے منظوم کلام کی تشریح میں کئی تصانیف تحریر کی گئیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے 100 سے زیادہ غزلیں لکھیں ہیں۔
رسول میر 31 برس کی کم عمر میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے انہیں زیادہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ معروف انگریز شاعر جان کیٹس بھی 25 برس کی کم عمری میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے رسول میر کو ’’جان کیٹس آف کشمیر‘‘ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔
رسول میر نے اپنی مختصر زندگی میں راغبانہ شاعری کی جس کی وجہ سے انہوں نے قلیل وقت میں بہت نام کمایا۔ ان کی لکھی غزلیں کافی مقبول ہیں، جنہیں آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف گلوکاروں نے ان کی غزلیں الگ الگ انداز میں گائی ہیں، جنہیں لوگ شوق سے سنتے ہیں۔ رسول میر کی نظموں میں زیادہ تر رومانوی رنگ غالب ہے۔ اُن غزلوں اور نظموں نے انہیں کشمیری ادب کی تاریخ میں ایک علیحدہ مقام بخشا ہے۔
ان کی لکھی ہوئی ایک کشمیری نظم ‘‘گژہ تئہ وِسئے لال ما دورے، مہ چھی مُورئے للوُن نار‘‘ کافی مشہور ہے اور آج بھی اسے مختلف انداز میں گایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظم ’’عید آئی رسہ رسہ عیدگاہ وسوائے‘‘ اور ’’رندہ پوشہ مال گندنئے درائی لُولُو‘‘ بھی لوگوں میں کافی پسندیدہ ہے۔
انیسویں صدی میں ان کی لکھی گئی غزل رندہ پوشہ مال گندنے درائی لُو لُو بالی ووڈ سوپر ہٹ فلم ’’مشن کشمیر‘‘ کی زینت بنی۔
عشق
موجودہ شعراء کہتے ہیں کہ رسول میر کی شاعری میں یقیناً بھرپور شاعرانہ کلام اور سریلی دھنوں کی مٹھاس ہے۔ ان کی شاعری ارض پر غالب آنے والی حقیقی روایات اور ثقافت کا ایک لمس دیتی ہے، ان کی شاعری کے الفاظ کا انتخاب نہایت عمدہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رسول میر جب لڑکپن میں تھے تو انہیں فارسی اور عربی سیکھنے کے لیے اپنے گاؤں کے ایک مکتب میں بھیجا گیا، جہاں پر وہ ایک مقامی لڑکی کے عشق میں دیوانہ ہو گئے لیکن لڑکی کے والدین کے اعتراض سے رسول میر کی شادی اُس کے ساتھ نہ ہوسکی۔
رسول میر کا دل و دماغ شاعرانہ جنون سے لبریز تھا، محبت میں چوٹ کھانے کے بعد رسول میر جدائی اور غم کے سبب چاندنی راتوں میں گھومتے تھے اور شاعرانہ انداز میں گنگناتے تھے۔ رسول میر کی کئی غزلیں ان کے محبت کی تڑپ کو ظاہر کرتی ہیں۔ رسول میر کی طرح انگلینڈ کے رہنے والے معروف انگریزی شاعر جان کیٹس کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ اس لحاظ سے بھی رسول میر جان کیٹس سے مماثلت رکھتے تھے۔
روایت پھر تازہ
رسول میر کی یاد میں شاہ آباد ڈورو میں کلچرل اکیڈمی کے اشترک سے ہر برس، یوم رسول میر منایا جاتا تھا جس دوران نامور ادیب شعراء رسول میر کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے اور ان کی زندگی پر روشنی ڈالتے تھے، لیکن سنہ 2014 کے بعد اس پر سرد مہری دکھائی دی۔ تاہم دو برس قبل رسول میر کلچرل فاونڈیشن قائم کی گئی جس کی بدولت آج تقریبا دس برس بعد شاہ آباد ڈورو میں جشن رسول میر کے عنوان سے ایک پُر وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
ایم ایل اے ڈورو، غلام احمد میر کے مطابق ’’شاہ آباد ڈورو کی سرزمین رسول میر، محمود گامی جیسے شعراء کی وجہ سے مردم خیز مانی جاتی ہے۔‘‘ انہوں نے نہ صرف اپنے معطر کلام سے زبان، علم و ادب کی آبیاری کی ہے بلکہ اپنے قلم کے ذریعے تہذیب و ثقافت کے ورثے کو بھی اجاگر کیا ہے۔
ایم ایل اے کا حکومت کو مشورہ
میر نے مزید کہا کہ رسول میر کو یاد کرنے کے لئے ہر برس بڑے پیمانے پر ایک تقریب منعقد ہونی چاہئے جس کے لئے سرکار کو نوٹس لینا چاہئے۔ انہوں نے کہا کہ ’’رسول میر کلچرل فاونڈیشن کی بدولت آج دس برس بعد رسول میر کی تقریب منعقد ہوئی، امید ہے کہ آنے والے وقت میں موجودہ سرکاریں رسول میر کی افادیت کو سمجھ کر کلچرل اکیڈمی کی زیر صدارت جشن رسول میر کو منعقد کرنے کے اقدامات اٹھائیں۔
