بجبہاڑہ کی کم عمر شاعرہ سیرت رفیق کی پہلی تصنیف 'فراق' منظرِ عام پر، ادبی دنیا کی جانب اہم قدم
رسم اجرا کے موقعے پر ایک اعزازی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں ادبی وعلمی شخصیات نے نوجوان شاعرہ کی حوصلہ افزائی کی۔
Published : November 9, 2026 at 6:29 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے قصبہ بجبہاڑہ سے تعلق رکھنے والی نوجوان شاعرہ سیرت رفیق نے اپنی پہلی تصنیف 'فراق' شائع کرکے ادبی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ ان کی اس ادبی کامیابی کو سراہنے اور حوصلہ افزائی کے لیے بجبہاڑہ کے ایک نجی اسکول میں صحافتی برادری کی جانب سے ایک اعزازی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں علم و ادب، تعلیم اور صحافت سے وابستہ متعدد اہم شخصیات نے شرکت کر کے نوجوان شاعرہ کو مبارکباد پیش کی۔
تقریب کے دوران شرکاء نے سیرت رفیق کی ادبی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ کم عمری میں اپنی پہلی تصنیف منظرِ عام پر لانا ایک قابلِ تحسین قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیرت رفیق نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور شاعری سے گہری دلچسپی کے ذریعے ادبی سفر کا آغاز کیا ہے، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ علاقے کے دیگر نوجوانوں کے لیے بھی ایک حوصلہ افزا مثال ہے۔
سیرت رفیق کو جموں و کشمیر کی کم عمر ترین شاعرات میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ان کی پہلی کتاب 'فراق' کی اشاعت کو ان کے ادبی سفر میں ایک اہم سنگِ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس تصنیف کے ذریعے انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو قارئین تک پہنچانے کی کامیاب کوشش کی ہے اور ادبی حلقوں میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہے۔
اس موقعے پر موجود ادبی شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل میں کتابوں، ادب، شاعری اور تخلیقی سرگرمیوں کے تئیں بڑھتی ہوئی دلچسپی ایک خوش آئند رجحان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے دور میں جب نوجوانوں کی بڑی تعداد جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی جانب راغب ہے، ایسے میں نئی نسل کا مطالعے، تحریر اور شاعری سے وابستہ ہونا زبان و ادب کے فروغ کے لیے امید افزا ہے۔
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شرکاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ نوجوان اور ابھرتے ہوئے قلمکاروں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مناسب پلیٹ فارم اور مواقع فراہم کیے جانے چاہئیں تاکہ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو ادبی سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے سے نہ صرف زبان و ثقافت کو تحفظ ملے گا بلکہ معاشرے میں مطالعے اور مثبت فکری رجحانات کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔
تقریب کے اختتام پر شرکاء نے سیرت رفیق کو ان کی پہلی تصنیف 'فراق' کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے روشن مستقبل اور مزید ادبی کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سیرت رفیق کا یہ ادبی سفر دیگر نوجوانوں کے لیے بھی مشعلِ راہ ثابت ہوگا اور وہ بھی ادب، شاعری اور تخلیقی تحریر کے میدان میں آگے بڑھنے کی ترغیب حاصل کریں گے۔
ادبی حلقوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سیرت رفیق مستقبل میں بھی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جموں و کشمیر کی ادبی اور ثقافتی روایت کے فروغ میں اپنا فعال کردار ادا کرتی رہیں گی۔
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