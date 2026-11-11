جموں یونیورسٹی میں "وکست بھارت اور اردو زبان و ادب" کے موضوع پر دو روزہ بین الاقوامی سیمینار کا آغاز
جموں یونیورسٹی میں 'وکست بھارت اور اردو زبان و ادب' پر منعقدہ سیمینار میں ملکی و غیر ملکی ماہرین کی شرکت کر رہے ہیں۔
Published : November 11, 2026 at 5:38 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں یونیورسٹی میں "وکست بھارت اور اردو زبان و ادب" کے موضوع پر دو روزہ بین الاقوامی سیمینار کا باوقار اہتمام کیا گیا۔ شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی نے جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے اشتراک سے گیان چند جین سیمینار ہال میں اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس تقریب کا بنیادی مقصد 2047ء تک بھارت کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانے کے وژن میں اردو زبان و ادب کے کلیدی کردار اور امکانات کا جائزہ لینا ہے۔
سیمینار میں ملک کی مختلف ریاستوں سے 14 سے زائد مندوبین جب کہ امریکہ، مصر، مراکش اور نیپال سے ماہرین نے آن لائن اور بالمشافہ شرکت کی۔ پروگرام کے دوران 11 نومبر کو شام ساڑھے پانچ بجے "ایک شام روی ٹھاکر کے نام" اور 12 نومبر کو شام ساڑھے پانچ بجے ایک بین الاقوامی مشاعرے کا اہتمام بھی شامل ہے۔
جموں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امیش رائے نے ای ٹی وی بھارت سے اس کانفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اردو کو وکست بھارت سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ جو تصور ہمارے وزیر اعظم، لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے پیش کیا ہے، اس میں ہمارے تعلیمی ادارے اور لٹریچر کے ڈیپارٹمنٹس کیا تعاون کر سکتے ہیں، اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وکست بھارت کا مطلب صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یا اکنامک گروتھ نہیں ہے بلکہ اس میں تعلیم کے شعبے کا کردار بھی نہایت اہم ہے۔
انہوں نے امریکہ اور یورپی ممالک کی یونیورسٹیوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کا اپنے ملک کی معیشت میں ٹریلین ڈالرز کا حصہ ہوتا ہے جب کہ بھارت کی یونیورسٹیاں ابھی اس سطح پر کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں اور ڈیپارٹمنٹس اپنی پیڈاگوجی (طریقہ تدریس) میں تبدیلی لائیں اور بہترین انسان تیار کریں، جس میں لٹریچر کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرے وکست بھارت کے تصور میں ہیومینیٹیز (انسانیات) اور لٹریچر کے مضامین کے ساتھ ساتھ اپنا ٹریڈیشن، کلچر، روٹس، اپنی بھاشا اور بولی شامل ہیں۔ اگر ہم اپنی جڑوں سے کٹ جائیں گے تو جیسا کہ میتھلی شرن گپت کی کویتا ہے کہ:"جس کو نہ نج گورو تتھا نج دیش کا ابھیمان ہے، وہ نر نہیں نرا پشو ہے اور مرتک سمان ہے۔"
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وائس چانسلر نے مزید کہا کہ دیش صرف مٹی اور جغرافیائی حدود سے نہیں بنتا بلکہ لوگوں کی بھاؤناؤں، زبان، رہن سہن، ٹریڈیشن اور کلچر سے بنتا ہے اور اس کو مضبوط کرنا تعلیمی اداروں کا کام ہے۔ شعبہ اردو کا یہ بین الاقوامی سیمینار زبان کو 2047ء کے وکست بھارت کے وژن سے جوڑ کر دیکھنے کی ایک مثبت اور اہم کوشش ہے۔
شعبہ اردو، جموں یونیورسٹی کے صدر پروفیسر شہاب عنایت ملک نے کہا کہ اردو ایک عالمی زبان ہے۔ اگرچہ حکومتی سطح پر اسے وہ فروغ نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے، لیکن عوامی سطح پر یہ اقوام متحدہ میں پہچان رکھتی ہے اور مصر، ماریشس اور عرب ممالک میں بھی بولی، لکھی اور پڑھی جاتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ سیمینار وزیر اعظم کے دیے گئے 'وکست بھارت' کے وژن کی روشنی میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہندوستان میں پہلی مرتبہ زبان کے حوالے سے اس نوعیت کا پروگرام ہو رہا ہے، جس میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ وکست بھارت کی تعمیر میں اردو زبان کیا کردار ادا کرے گی اور اسے اس تصور کو کس طرح اپنے اندر سمونا ہے۔
پروفیسر ملک نے مزید بتایا کہ اس بین الاقوامی کانفرنس میں ملک کی مختلف ریاستوں سے کم از کم 14 مندوبین شریک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ، مصر، مراکش اور نیپال کے ماہرین بھی آن لائن شریک ہیں جو وہاں اردو کے فروغ کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ زبانوں کے حوالے سے یہ سیمینار دیگر شعبوں کو بھی غور و فکر کا موقع فراہم کرے گا کہ وکست بھارت میں زبانوں کا کیا کردار رہے گا۔
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جشن کے انعقاد سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم سبھی ایسے پروگرام اور جشن منانا چاہتے ہیں، لیکن وسائل اور مالی مدد کی قلت کے باعث دشواریاں پیش آتی ہیں۔ تاہم کوشش کی جائے گی کہ آئندہ بھی ایسے پروگرام دیکھنے کو ملیں۔
دوسری جانب شعبہ اردو کے استاد پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے کہا کہ جموں یونیورسٹی میں آج "وکست بھارت اور اردو زبان و ادب" کے موضوع پر دو روزہ بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سال 2047ء میں بھارت کی آزادی کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ایک ترقی یافتہ بھارت کا جو خواب دیکھا گیا ہے، اس میں اردو زبان و ادب کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اسی کا جائزہ لینے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔
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ڈاکٹر ریاض احمد نے مزید کہا کہ اردو زبان و ادب کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ ابتدائی دور سے ہی اس نے تمام خطوں، علاقوں اور ہر طرح کے تعصبات سے بالاتر ہو کر انسانیت کی بات کی ہے۔ چاہے میر تقی میر ہوں، مرزا غالب ہوں یا ترقی پسند تحریک، آزادی کی جنگ میں اردو تخلیقات اور صحافت نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے وکست بھارت کی تعمیر میں اردو زبان و ادب کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کے نئے تصور میں اردو ایک نہایت مستحکم زبان کے طور پر شامل ہے، جو خالصتاً ہندوستان ہی کی زبان ہے۔ اگرچہ این سی پی یو ایل کی سطح پر کام ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اردو والوں نے وقت کے تقاضوں کے ساتھ اس زبان کو جس طرح جوڑا ہے، وہی چیز اسے آگے لے جا رہی ہے۔
انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور جب تک ہم اردو کو جدید ٹیکنالوجی سے نہیں جوڑیں گے، یہ زبان ترقی نہیں کر سکے گی۔ سرکاری طور پر بھی اس سمت میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، تاہم اس میں ابھی بہت سی خامیاں اور کمیاں باقی ہیں۔ ان خامیوں پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اردو کو اس کا صحیح مقام ملے گا تبھی ہم حقیقی معنوں میں ترقی یافتہ ہندوستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکیں گے۔
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