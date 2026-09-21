گوپی کرشن بہار، کشمیری زبان کا وفادار شاعر، ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات خصوصی بات چیت
گوپی کرشن نے کہا کہ کشمیری زبان کو فروغ دینے کے لئے ہمیں مشترکہ طور آواز بلند کرنی چاہیے۔
Published : September 21, 2026 at 10:33 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 11:02 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) جنوبی کشمیر کے ترال علاقے کو علمی اور ادبی لحاظ سے ایک اہم مقام حاصل ہے جہاں نامور شعراء جیسے رجب حامد اور غالب ترالی جیسے شعراء نے جنم لیا ہے۔ وہیں موجودہ دور میں دیور ترال سے تعلق رکھنے والے گوپی کرشن بہار موجودہ وقت میں کئ زبانوں میں شاعری کرکے اس روایت جو برقرار رکھے ہوے ہیں۔
کشميری پنڈت طبقے سے تعلق رکھنے والے گوپی کرشن نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ترال ٹاون سے محض دو کلومیٹر کی دوری پر واقع دیور نامی گاوں میں پیدا ہوے جہاں سکھ مسلم اور پنڈت ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ ابتدائی تعلیم مقامی طور حاصل کرنے کے بعد ڈگری کالیج اننت ناگ میں گریجویشن مکمل کرلی اور بعد ازاں سرکاری نوکری کی تلاش میں سرگرداں رہے ۔ تاہم نوکری نہ ملی جس کے بعد وہ بحثیت ایک پرائیویٹ استاد کے بطور کئی برس تک کام کرتے رہے ۔بہار کے مطابق شاعری کرنا انسانی فطرت کے بس میں نہیں بلکہ یہ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے اور کبھی کبھار تو ایک ان پڑھ انسان بھی بہت اچھی شاعری کرتا ہے۔
کشمیری زبان کو فروغ دینے کے حوالے سے کیے جارہے اقدامات پر گوپی کرشن نے بتایا کہ اس زبان کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں مشترکہ طور آواز بلند کرنی چاہیے۔
ان کا کہنا ہے کہ کشمیری پنڈتوں کی باعزت واپسی کو لیکر سیاسی جماعتیں تو صرف سیاست کرتی ہیں لیکن پنڈتوں کی بازآبادکاری کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھاے گیے ہیں اور ستم ظریفی ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی ملک میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے ابھی عملی اقدامات وقت کا تقاضا ہے۔
گوپی کرشن کے مطابق پنڈت برادری کو اب سرکار سے کوئی توقع ہی نہ ہے کیونکہ آج تک انھیں صرف وعدے دیے گیے لیکن وہ وعدے مسلسل سراب ثابت ہو رہے ہیں اور اب یہ کمیونٹی بھی دلبرداشتہ ہو چکی ہے کیونکہ کشمیر کے گھٹاٹوپ اندھیروں میں صرف پنڈت ہی نہیں بلکہ یہاں کا مسلمان اور سکھ بھی متاثر بغیر نہیں رہ سکا۔
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