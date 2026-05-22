مراز ادبی سنگم کی گولڈن جوبلی،ادیبوں اور شعراء کو سراہا گیا، دو کتابوں کی رسم رونمائی
Published : May 22, 2026 at 3:47 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) مراز ادبی سنگم اور جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز کے اشتراک سے ضلع اننت ناگ میں ایک شاندار ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وادی کے متعدد نامور ادیبوں، شاعروں اور قلمکاروں نے شرکت کی۔ تقریب شیخ العالم کانفرنس ہال، شاہ ہمدان کمپلیکس مٹن اننت ناگ میں منعقد ہوئی۔
اس موقع پر معروف شاعرہ و قلمکار عتیقہ صدیقی کی کشمیری زبان میں تصنیف "کر آلی چھُو کن ہندی" اور ناصر منور کی کتاب "ظلماتس گاہ پیوم" کی رسمِ رونمائی انجام دی گئی۔ مقررین نے دونوں ادیبوں کی ادبی خدمات اور تخلیقی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایسے اہلِ قلم زبان و ادب کی ترویج، تحفظ اور ترقی میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ادب کسی بھی قوم کی تہذیبی شناخت کا آئینہ دار ہوتا ہے اور ادیب و شاعر اپنی تخلیقات کے ذریعے نہ صرف زبان کی آبیاری کرتے ہیں بلکہ اسے قومی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تقریب کے دوران ایک پُروقار مشاعرے کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں شریک شعراء نے اپنا کلام پیش کرکے سامعین سے بھرپور داد وصول کی اور محفل کو ادبی رنگ و آہنگ سے معطر کر دیا۔
اس موقع پر معروف ادیب و شاعر ڈاکٹر محمد شفیع ایاز نے کہا کہ مراز ادبی سنگم کے قیام کو پچاس برس مکمل ہو چکے ہیں اور اسی سلسلے میں گولڈن جوبلی تقریبات کے تحت اس ادبی نشست اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مراز ادبی سنگم نے گزشتہ نصف صدی کے دوران مادری زبان اور مقامی ادب کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور تنظیم سے وابستہ ادیبوں، شاعروں اور قلمکاروں نے اپنی بے لوث محنت سے نہ صرف ادارے کو ایک معتبر مقام دلایا بلکہ کشمیری زبان و ادب کی ترویج اور تحفظ میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے۔