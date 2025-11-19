بچوں کے احساسات کو سمجھنا ضروری: بال ساہتیہ پرسکار یافتہ کشمیری مصنف اظہار مبشر
اظہار مبشر کو بچوں کے ادب کے تئیں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں حال ہی میں ساہتیہ اکادمی پرسکار2025 سے نوازا گیا۔
اننت ناگ (میر اشفاق) : اظہار مبشر، جن کا اصل نام مبشر احمد شاہ ہے، جنوبی کشمیر کے بجبہاڑہ علاقے واگہامہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک نامور، شاعر، مصنف، اور افسانہ نگار ہے۔ انہوں نے اپنے تخلیقی سفر اور علمی خدمات کی بدولت کشمیری ادب، خصوصاً بچوں کے ادب میں ایک منفرد مقام حاصل کیا ہے۔ جس کے اعزاز میں حال ہی میں انہیں ’’ساہتیہ اکادمی بال ساہتیہ پرسکار‘‘ سے نوازا گیا، جو ان کی کشمیری زبان و ادب کے تئیں خدمات و کاوشوں کا اہم اعتراف ہے۔
وہ اپنے گاؤں میں نجی اسکول چلاتے ہیں اور دو دہائیوں سے زائد عرصے سے کشمیر کی ایک معروف ادبی تنظیم ’’مراز ادبی سنگم‘‘ کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے کشمیری ثقافت اور ادبی ورثے کے فروغ کے لیے سرگرم ہیں۔
ابتدا میں انہوں نے اردو اور انگریزی میں شاعری کی مگر 2015 کے بعد ان کی تمام تر توجہ کشمیری زبان پر مرکوز ہو گئی۔ 2021 میں بچوں کے ادب کی جانب ان کا جھکاؤ گہرا ہوا، اور یہیں سے ان کے ادبی سفر کو نئی سمت ملی۔
اظہار مبشر نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے میر اشفاق کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کے دوران بتایا کہ بچوں سے ان کی دلی محبت ہی وہ اصل جذبہ ہے جس نے انہیں بچوں کے ادب کی طرف متوجہ کیا۔ ’’بچوں کی بدولت ہی مجھے ایوارڈ ملا ہے، اس لئے میں اپنا ایوارڈ بچوں کے نام منوب کرتا ہوں۔‘‘
انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی ایوارڈ یافتہ کتاب ’’شُری تہء چُری گیوش‘‘ میں کل 13 کہانیاں شامل ہیں، جن کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا۔ ان کے مطابق ان کی ایک کہانی کو بین الاقوامی سطح پر شائع ہونے کی منظوری بھی مل چکی ہے، جسے وہ اپنی بڑی خوش قسمتی تصور کرتے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت کے دوران مبشر نے بتایا کہ ’’بچوں کی فیلنگز کو سمجھنا، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور انہیں تحفظ کا احساس دینا والدین اور اساتذہ دونوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔‘‘ ان کے مطابق بچوں کی ذہنی اور جسمانی قوت کو مضبوط بنانے کے لئے بچوں کے ساتھ پیار اور اچھے رویے کا ہونا سب سے ضروری ہے۔
مبشر کا دعویٰ ہے کہ ان کی تحریروں میں بچوں کی روزمرہ زندگی، رہن سہن، کھیل کود، احساسات اور مستقبل کے خوابوں کو دلچسپ اور جدید اسلوب میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کا مقصد بچوں کو کہانیوں کے ذریعے نہ صرف محظوظ کرنا ہے بلکہ بچوں کی شخصیت اور تخلیقی سوچ کو بھی ابھارنا ہے۔
اظہار مبشر کا پہلا کشمیری شعری مجموعہ 2007 میں شائع ہوا تھا جس میں 60 نظمیں ہیں۔ وہ اب تک تقریباً 20 تحقیقی و تنقیدی مقالات تحریر کر چکے ہیں، اور مختلف رسائل میں ان کی کہانیاں اور مضامین باقاعدگی سے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ان کی تحریریں بچوں کے ادب کو جدید دور سے ہم آہنگ کرنے کی منفرد کوشش ہیں، جو نئی نسل کے لیے ادبی دنیا کو مزید دلچسپ بناتی ہے۔
