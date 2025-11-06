کشمیر کی پہلی خاتون افسانہ نگار "واجدہ تبسم گورکو" سے خصوصی گفتگو
کشمیر کی پہلی خاتون افسانہ نگار "واجدہ تبسم گورکو" سے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے خصوصی گفتگو کی۔
Published : November 6, 2025 at 4:36 PM IST
سرینگر، (پرویز الدین): جموں وکشمیر کے نسائی ادب میں جب ہم اردو افسانے کی بات کرتے ہیں تو افسانہ نگاری میں واجدہ تبسم گورکو کا نام سر فہرست آتا ہے۔ واجدہ تبسم اپنی منفرد اور جداگانہ تحریروں کے ذریعے بہت کم عرصے میں افسانہ نگاری میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں اور حال ہی میں ان کی چوتھی کتاب "سکوت گم ہے" کے نام سے منظر عام پر آئی۔ یہ اپنی نوعیت کی ایسی پہلی کتاب ہے جو کہ کسی خاتون افسانہ نگار نے منی افسانچوں پر تحریر کی ہے۔
"سکوت گم ہے" میں 75 کہانیاں ہیں۔ جن کے موضوعات الگ الگ تو ہے لیکن ایک ایک کہانی سماجی معاملات و مسائل کی بھر پور طریقے سے عکاسی کرتی ہے۔ واجد تبسم گورکو کہتی ہیں کہ یہ میری چوتھی کتاب ہے لیکن اس کو تحریر کرتے وقت میں نے اس بات کو دھیان میں رکھا ہے کہ آج کل کے تیز رفتار دور میں قاری تک کم از کم وقت میں بات پہنچائی جائے اور نہ صرف قارئین کو پڑھنے میں مزا آئے بلکہ ہر کوئی اسے آسانی سے سمجھ بھی پائے۔
واجدہ تبسم بیک وقت کئی اوصاف کی حامل
واجدہ تبسم گورکو نے مزید کہا کہ اس میں ان موضوعات کو چھوا گیا جو کہ میں نے خود محسوس کیے ہیں اور جن سے بلواسطہ یا بلاواسطہ طور پر معاشرے کا ہر فرد گزرتا ہے۔ جموں و کشمیر کے نسائی ادب میں اردو افسانہ کی تاریخ میں واجدہ تبسم گورکو کا نام سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بیک وقت ایک کامیاب شاعرہ، افسانہ نگار، مضمون نگار، کالم نگار اور بہترین صحافی کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں۔
افسانوں میں عورتوں کے مسائل کی مکمل عکاسی
واجدہ تبسم گورکو کا پہلا افسانہ ’’آہ کے اثر ہونے تک‘‘ اس وقت کے مشہور و معروف اخبار ’’چنار‘‘ میں 1972 میں شائع ہوا۔ اس طرح سے انہوں نے اردو افسانہ نگاری میں قدم رکھا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ’’ ڈولتی نیا‘‘ 1983ء میں منظر عام پر آیا ہے۔ ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ’’ دل آج بھی روتا ہے‘‘ 2019ء میں شائع ہوکر قارئین سے داد ِتحسین وصول کر چکا ہے۔ واجدہ تبسم گورکو نے اپنے افسانوں میں عورتوں کے مسائل کی مکمل عکاسی کی ہے۔ عورت کے جذبات، خوشیاں، درد و غم، محبت اور نفرت، آرزوئیں، عداوت، حسرت، مظالم، جہیز، طلاق، سماجی حیثیت، عزت وقار، قربانیاں، ممتا، بغاوت، وفا اور جفا وغیرہ جیسے موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دے کر سماج میں ان مسائلوں کو اُجاگر کیا۔
افسانوں میں گھریلو ماحول اور معاشرے کا عکس مخفی
عورتوں کے ساتھ جو معاشرے میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف واجدہ تبسم نے اپنے افسانوں کے ذریعے آواز بلند کی ہے۔ ان کے افسانوں میں ہمیں گھریلو ماحول اور معاشرے کا عکس دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس خاتون افسانہ نگار کے افسانے، مضامین، کالم، سیریل، ٹیلی فلمیں، شارٹ فلمیں، ڈیکو ڈرامہ، غزلیں، گیت اور نظمیں وغیرہ ملکی اور بین الاقوامی سطح کے رسالوں، جریدوں اور اخباروں میں شائع ہوتے ہیں۔ اسی پسِ منظر میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے واجدہ تبسم گورکو کے ادبی سفر اور ان کے منفرد افسانوی تحریروں سے متعلق خصوصی گفتگو کی۔
معاملات و واقعات کو بڑی باریکی سے قلم کے سہارے کاغذ پر اتارنے کا فن
شہر سرینگر کے رعناواری علاقے کی رہنے والی واجدہ تبسم گورکو نے کہا کہ بچپن سے ہی انہیں لکھنے پڑھنے کا شوق رہا ہے، وہیں مزاج زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے آس پاس کے معاملات و واقعات کو بڑی باریکی پر غور و فکر کرکے قلم کے سہارے کاغذ پر اتارنا پہلے سے ہی ایک عادت رہی ہے۔ ایسے میں جب بچپن میں دل کے غبار کو باہر نکالنے کے لیے بھی میں قلم اور کاغذ ہی کا سہارا لیتی تھی۔ تاہم لکھنے کا یہ شوق اور مزاج کی حساسیت کب کسی فن کی شکل اختیار کرے گا اس کی کوئی علمیت نہیں تھی۔
خواتین افسانہ نگاروں کے مقابلے واجدہ تبسم کا انداز مختلف اور جداگانہ
واجدہ تبسم سرکاری نوکری سے حال ہی سبکدوش ہوئی ہیں۔ مطالعے اور مشاہدات پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے اس خاتون افسانہ نگار کی تحریریں یہاں کی دیگر خواتین افسانہ نگاروں کے مقابلے میں موضوعات اور کردار کے اعتبار سے بالکل مختلف اور جداگانہ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ یہاں کی خوبصورتی، حسن و جمال، رومانیت اور خواتین پر گزرنے والے واقعات سے بھرپور اپنی تحریریں سامنے لاتی ہیں۔
کردار اپنی طرف کھینچتے اور لکھنے پر مجبور کرتے ہیں
بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ مطالعے، مشاہدے اور دلائل پر مبنی میری تحریریں ہوتی ہیں۔ جو کہ میرے افسانوں کو دوسروں سے الگ بناتے ہیں۔ واجدہ کہتی ہیں کہ میں ہر ایک انسان کی کہانی جاننے کی کوشش کرتی ہوں، جو کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ سطحی طور پر کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر سے تو بڑے خوش نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ان کی کہانیاں کچھ الگ ہی ہوتی ہیں۔ ویسے کردار مجھے اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں اور لکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔