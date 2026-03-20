عید پر بہترین اشعار: چاند نظر آتے ہی ان خوبصورت اشعار کے ساتھ دیں مبارک باد
عید کے عنوان پر کہے گئے مختلف اردو شعراء کے منتخب اور خوبصورت اشعار پیش خدمت ہیں۔
Published : March 20, 2026 at 7:10 PM IST
حیدرآباد (نیوز ڈیسک): عید الفطر کے پُرمسرت موقعے پر ایک دوسرے کو مبارک باد دینے، خوبصورت پیغامات لکھنے یا کسی سے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے درج ذیل منتخب اشعار کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے مختلف شعراء کے چنندہ اشعار:
مہک اٹھی ہے فضا پیرہن کی خوشبو سے
چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی ہے
محمد اسد اللہ
عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم
رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے
قمر بدایونی
وعدوں ہی پہ ہر روز مری جان نہ ٹالو
ہے عید کا دن اب تو گلے ہم کو لگا لو
مصحفی غلام ہمدانی
اس سے ملنا تو اسے عید مبارک کہنا
یہ بھی کہنا کہ مری عید مبارک کر دے
دلاور علی آزر
ہم نے تجھے دیکھا نہیں کیا عید منائیں
جس نے تجھے دیکھا ہو اسے عید مبارک
لیاقت علی عاصم
راس آ جاتیں ہمیں بھی عید کی خوشیاں تمام
کاش تو بھی پاس ہوتا عید کے لمحات میں
نامعلوم
اے ہوا تو ہی اسے عید مبارک کہیو
اور کہیو کہ کوئی یاد کیا کرتا ہے
تری پراری
عید اب کے بھی گئی یوں ہی کسی نے نہ کہا
کہ ترے یار کو ہم تجھ سے ملا دیتے ہیں
مصحفی غلام ہمدانی
جہاں نہ اپنے عزیزوں کی دید ہوتی ہے
زمین ہجر پہ بھی کوئی عید ہوتی ہے
عین تابش
مل کے ہوتی تھی کبھی عید بھی دیوالی بھی
اب یہ حالت ہے کہ ڈر ڈر کے گلے ملتے ہیں
نامعلوم
مزید پڑھیں:
دوستی کے عنوان پر مشہور شاعروں کے بہترین اشعار
محبت کے عنوان پر مشہور شاعروں کے بہترین اشعار
ساحر لدھیانوی: میں جسے پیار کا انداز سمجھ بیٹھا ہوں، وہ تبسم وہ تکلم تری عادت ہی نہ ہو