برطانوی مصنف ایم جان ہیریسن کو 'دی اینڈ آف ایوری تھنگ' کے لیے بکر پرائز سے نوازا گیا
ہیریسن نے کہا کہ "بکر جیسے انعامات صنعتی شکل اختیار کرنے والے فکشن کے موجودہ دور میں انتہائی اہم اور منفرد ادبی درجہ رکھتے ہیں۔"
By PTI
Published : November 10, 2026 at 4:16 PM IST
لندن: برطانوی مصنف ایم جان ہیریسن کو پیر کی رات ایک تقریب کے دوران ان کے ڈسٹوپیائی (خوفناک مستقبل کے تصور پر مبنی) طنزیہ ناول 'دی اینڈ آف ایوری تھنگ' کے لیے 2026 کے بکر پرائز کا فاتح قرار دیا گیا ہے۔
81 برس کی عمر میں، ہیریسن 60 سال پر محیط اپنے ادبی کریئر کے بعد یہ باوقار ادبی انعام جیتنے والے سب سے معمر ترین مصنف بن گئے ہیں۔
محض 198 صفحات پر مشتمل 'دی اینڈ آف ایوری تھنگ' اس سال شارٹ لسٹ کیے گئے ناولوں میں سب سے مختصر ناول بھی تھا۔ اس نے یہ انعام اس لیے جیتا کیونکہ ججوں کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے بارے میں آپ کے اندر "امید کی ایک ہلکی سی کرن" چھوڑ جاتی ہے۔
ایم جان ہیریسن کا رد عمل
ہیریسن نے کہا کہ "بالآخر اب میں خود کو ایک باقاعدہ مصنف محسوس کر رہا ہوں، جس میں خود اعتمادی کی بہت کمی ہے۔" انہوں نے کہا کہ "صنعتی شکل اختیار کر جانے والے فکشن کے موجودہ منظر نامے میں اس طرح کے انعامات بہت اہم ہیں، حالانکہ بکر جیسا کوئی دوسرا انعام نہیں ہے۔"
2026 کے بکر پرائز کی شارٹ لسٹ میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ناول نگاروں کا دبدبہ رہا، جن میں سابقہ فاتح اسکاٹش امریکی ڈگلس اسٹوارٹ بھی شامل تھے—جنہیں اس سال ان کے ناول 'جان آف جان' کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا تھا۔
انعام کے ایک اور سابقہ فاتح، جمیکن مصنف مارلن جیمز بھی 'دی ڈس اپیئرز' کے ساتھ اس دوڑ میں شامل تھے۔ فائنلسٹ میں الزبتھ اسٹراؤٹ کا ناول 'دی تھنگز وی نیور سے'، لوک کینارڈ کا 'بلیک بیگ' اور ربیکا پیری کا 'مے وی فیڈ دی کنگ' بھی شامل تھے۔
ججز پینل کی چیئرپرسن کا بیان
بکر پرائز 2026 کے ججوں کے پینل کی چیئرپرسن اور مصنفہ میری بیئرڈ نے کہا کہ "بکر کے ججوں نے اس سال کی شارٹ لسٹ میں شامل چھ غیر معمولی ناولوں پر بحث کرتے ہوئے پورا دن گزارا، جس کے بعد وہ متفقہ طور پر 2026 کا انعام ایم جان ہیریسن کے ناول 'دی اینڈ آف ایوری تھنگ' کو دینے پر راضی ہو گئے۔"
انہوں نے کہا کہ "یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، آپ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ لاتی ہے اور موضوع کے برعکس، حیرت انگیز طور پر آپ کے اندر امید کی ایک ہلکی سی کرن چھوڑ جاتی ہے۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ "کہانی کے مرکزی کردار فلپ ٹیننٹ اور ان کی معمر خالہ مارنی ہیں، جو انگلستان کے جنوبی ساحل پر رہ رہے ہیں۔ یہ کہانی اب سے چند دہائیاں بعد آنے والے مستقبل سے متعلق ہے، جو ایک پراسرار تباہی کے کچھ سال بعد کا وقت دکھاتی ہے: یعنی 'آئی گھیٹی' کا حملہ—جہاں لفظ 'آئی' کسی ڈیجیٹل چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن آپ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔"
گزشتہ سال، بکر پرائز یافتہ مصنفہ کرن دیسائی اپنے ناول 'دی لونلی نیس آف سونیا اینڈ سنی' کے ساتھ اس باوقار ادبی ایوارڈ کی شارٹ لسٹ میں دوبارہ واپس آئی تھیں۔ تاہم، دہلی میں پیدا ہونے والی 53 سالہ مصنفہ، جنہوں نے 2006 میں 'دی انہرٹینس آف لاس' کے ساتھ بکر پرائز جیتا تھا، 2025 میں ہنگریائی برطانوی مصنف ڈیوڈ شالے کے ناول 'فلیش' کے ہاتھوں دوسری بار یہ انعام جیتنے سے محروم رہ گئیں۔
مزید پڑھیں:
بکر پرائز کی سابق فاتح کرن دیسائی ایک بار پھر ایوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ
کنڑ کی مشہور مصنفہ بانو مشتاق 'ہارٹ لیمپ' کتاب کے لیے انٹرنیشنل بکر پرائز سے سرفراز
آئرش مصنف پال لنچ نے ڈسٹوپین ناول 'پروفیٹ سانگ' کیلئے بکر پرائز جیت لیا
سری لنکا کے کروناتیلاکا کو اس سال کے بکر پرائز سے نوازا گیا
گیتانجلی شری کا ناول 'ریت سمادھی' کو انٹرنیشنل بکر پرائز سے نوازا گیا