سرینگر میں ادبی تقریب معنقد، کشمیر شعری مجموعے کی رسم رونمائی انجام
رسم رونمائی کی تقریب کلچرل اکادمی سرینگر میں منعقد ہوئی جس میں نامور اور سرکردی ادبی شخصیات نے شرکت کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 22, 2026 at 3:57 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : کشمیر مرکزِ ادب و ثقافت نامی ادبی تنظیم کے زیر اہتمام اور جموں و کشمیر کلچرل اکیڈیمی کے اشتراک سے کلچرل اکیڈیمی کے سمینار ہال میں رسمِ رونمائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں پروفیسر ڈاکٹر غضنفر علی کے کشمیری شعری مجموعے سُم نتہ تار SUMM NATA TAAR کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔
تقریب کی صدارت معروف ادیب، شاعر اور براڈکاسٹر ستیش ومل نے کی جبکہ سینٹرل یونیورسٹی کشمیر گاندربل کے وائس چانسلر اے رویندر ناتھ خاص مہمان کی حیثیت سے تقریب میں موجود رہے۔ ان کے ہمراہ پروفیسر محمد زمان آزردہ، ایس ایس پی ٹریفک سٹی اعجاز احمد، ایڈیٹر شیرازہ کشمیری جاوید اقبال خان، ڈاکٹر عبد الواحد اور صاحب کتاب غضنفر علی بھی موجود تھے۔
ادبی تقریب کے دوران ڈاکٹر غضنفر علی کی کتاب پر پرفیسر محمد زمان آزردہ اور عنایت گُل نے مقالات پیش کرکے ڈاکٹر غضنفر علی کی کتاب اور ان کے ادبی مقام پر روشنی ڈالی۔ وہیں تقریب میں مختلف علاقوں سے مدعو کیے گئے ادباء، شعرا اور سرکردہ شخصیات کی خاصی تعداد نے بھی شرکت کی۔
اس موقع پر مقررین نے ڈاکٹر غضنفر علی کے شعری کمالات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں دور حاضر کا سرکردہ شاعر قرار دیا۔ مقررین کے مطابق: "غضنفر علی کشمیری زبان و ادب کے اصل رموز سے واقف ہیں اور ان کے کلام میں کافی گہرائی ہے۔"
