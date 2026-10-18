سوچھ کرال کی ادبی و ثقافتی خدمات کو خراجِ عقیدت، ایک روزہ سیمینار کا انعقاد
ادبی شخصیات، قلمکاروں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو ایوارڈز سے نوازا گیا۔
Published : October 18, 2026 at 5:29 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) سوچھ کرال ادبی کلچرل سنگم نے جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز اور سوچھ کرال میموریل کالج آف ایجوکیشن کے اشتراک سے ’’بیادِ سوچھ کرال‘‘ کے عنوان سے ایک روزہ ادبی سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں وادی کشمیر کی ممتاز ادبی، علمی اور ثقافتی شخصیات نے شرکت کرکے معروف ادیب اور شاعر سوچھ کرال کی ادبی و ثقافتی خدمات کو یاد کیا اور انہیں شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا۔
سیمینار کی صدارت معروف ادبی شخصیت غلام حسن طالب نے کی۔ اس موقع پر وادی کشمیر کے مشہور و معروف ادیبوں، قلمکاروں، دانشوروں اور شعرائے کرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب میں معروف نعت گو شاعر نثار احمد دلدار، فاروق فدا، فقیر عبدالرحیم، عنایت گل، فیاض دلگیر اور معراج الدین فراز سمیت دیگر ادبی شخصیات نے شرکت کی۔
پروگرام کے دوران مقررین اور قلمکاروں نے سوچھ کرال کی ادبی خدمات، ان کی فکر و فن اور کشمیری زبان و ادب کے فروغ کے لیے ان کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر سوچھ کرال کی شخصیت اور ادبی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ادیب اور شاعر اپنی تخلیقات کے ذریعے نہ صرف معاشرے کی فکری رہنمائی کرتے ہیں بلکہ زبان، تہذیب اور ثقافتی ورثے کے تحفظ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
سیمینار کے دوران مختلف مقالہ نگاروں نے سوچھ کرال کی ادبی زندگی اور ان کے کلام کے مختلف پہلوؤں پر اپنے تحقیقی و تنقیدی مقالے پیش کیے۔ مقالہ نگاروں نے ان کی ادبی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے کلام کی اہمیت اور کشمیری ادب میں ان کے مقام کو اجاگر کیا۔ شرکاء نے اس طرح کے ادبی پروگراموں کو نئی نسل کو اپنے ادبی ورثے سے روشناس کرانے اور زبان و ثقافت کے تحفظ کے لیے اہم قرار دیا۔
تقریب کا ایک اہم حصہ ان ادبی شخصیات اور قلمکاروں کی پذیرائی تھا جنہوں نے ادبی دنیا میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ پروگرام کے دوران ایسی شخصیات کو ان کی ادبی و تخلیقی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈز سے نوازا گیا۔
اس کے علاوہ ضلع پلوامہ کے مختلف شعبہ ہائے زندگی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افراد کو بھی اعزازات پیش کیے گئے۔ اس اقدام کا مقصد مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کی خدمات کو عوام کے سامنے لانا تھا۔
پروگرام کے دوران ایک خصوصی محفلِ سماع کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں سوچھ کرال کا کلام پیش کیا گیا۔ ان کے کلام نے محفل میں موجود سامعین کو محظوظ کیا اور حاضرین نے دلچسپی کے ساتھ اس ادبی نشست میں شرکت کی۔ محفلِ سماع نے تقریب کو ایک خوبصورت ادبی اور ثقافتی رنگ عطا کیا۔
مجموعی طور پر ’’بیادِ سوچھ کرال‘‘ کے عنوان سے منعقدہ یہ ایک روزہ سیمینار کشمیری زبان و ادب کے فروغ، ادبی شخصیات کی خدمات کے اعتراف اور مقامی ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کی جانب ایک اہم کوشش ثابت ہوا۔ اس تقریب کے ذریعے نہ صرف سوچھ کرال کی ادبی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا بلکہ ضلع پلوامہ میں ادب و ثقافت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کرنے والی شخصیات کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔
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