ساہتیہ اکادمی ایوارڈز: اردو ادب کو نمایاں مقام، پریتپال سنگھ بیتاب کو “سفر جاری ہے” پر اعزاز
اس سال اردو ادب کےلیے معروف شاعر پریتپال سنگھ بیتاب کو ان کی شعری تصنیف “سفر جاری ہے” پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔
Published : April 1, 2026 at 3:05 PM IST
نئی دہلی : نئی دہلی میں جاری ادبی میلے ’فیسٹیول آف لیٹرز‘ کے دوران ساہتیہ اکادمی کی جانب سے مختلف ہندوستانی زبانوں کے 24 ممتاز ادیبوں اور شاعروں کو باوقار ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تقریب کمانی آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جہاں ملک بھر سے اہلِ قلم اور ادبی شخصیات نے شرکت کی۔
اس سال اردو ادب کے لیے یہ لمحہ خاص طور پر قابلِ فخر رہا، جب معروف شاعر پریتپال سنگھ بیتاب کو ان کی شعری تصنیف “سفر جاری ہے” پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کی یہ کتاب اردو شاعری میں عصری احساسات، زندگی کے تسلسل اور انسانی تجربات کی خوبصورت ترجمانی سمجھی جا رہی ہے۔
ایوارڈ یافتگان کو ایک کندہ شدہ تانبے کی تختی، شال اور ایک لاکھ روپے نقد رقم پیش کی گئی۔ تقریب میں موجود ممتاز ادیب اور سابق صدر ساہتیہ اکادمی وشواناتھ پرساد تیواری نے اپنے خطاب میں کہا کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل اور باصلاحیت افراد کی قدر کرے، کیونکہ جو معاشرہ اپنے اہل لوگوں کو عزت نہیں دیتا، وہ آہستہ آہستہ اپنی اقدار کھو دیتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ادیب اور شاعر بظاہر اپنی ذات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن درحقیقت ان کا کام پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ادب ایک ایسا میدان ہے جو انسانی فکر و شعور کو جلا بخشتا ہے اور معاشرتی اقدار کو مستحکم کرتا ہے۔
دیگر نمایاں ایوارڈ یافتگان میں انگریزی کے ادیب نوتیج سرنا کو ان کے ناول ’کریمسن اسپرنگ‘ اور ہندی کی معروف مصنفہ ممتا کالیا کو ان کی یادداشتوں پر مبنی کتاب “جیتے جی الہٰ آباد” پر اعزاز دیا گیا۔ اس کے علاوہ مختلف زبانوں میں بھی ادیبوں کو ان کی تخلیقات پر سراہا گیا، جن میں بنگالی، تمل، تیلگو، ملیالم، مراٹھی، پنجابی، راجستھانی، سنسکرت اور دیگر زبانیں شامل ہیں۔
یہ تقریب اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ ہندوستان کی کثیر لسانی و تہذیبی روایت میں اردو زبان آج بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے، اور اس کے ادیب اپنی تخلیقات کے ذریعے معاشرے میں مثبت فکری اور ادبی کردار ادا کر رہے ہیں۔