پلوامہ میں زونل سطح پر کھیلوں کے مقابلے: بڑی تعداد میں نوجوان کھلاڑیوں نے حصہ لیا
کھیل مقابلوں کے انعقاد کا مقصد صحت مند ماحول اور ضلع کے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔
Published : March 11, 2026 at 7:21 PM IST
پلوامہ : ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس جموں و کشمیر نے اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں زونل سطح کے کھیلوں کے مقابلے کا انعقاد کیا جس میں ضلع بھر کے نوجوان کھلاڑیوں کی پرجوش شرکت دیکھی گئی۔ ان مقابلوں میں 11 بلاکس اور پانچ میونسپلٹیز کی نمائندگی کرنے والی کل 22 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔
ان کھیل مقابلوں میں والی بال، فٹ بال اور کرکٹ کھیل مقابلے شامل ہیں۔ مقابلے کے انعقاد کا بنیادی مقصد صحت مند ماحول اور ضلع کے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کے مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھنا ہے۔ کھیل مقابلوں کا افتتاح ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آفیسر پلوامہ اور ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر پلوامہ کی موجودگی میں کیا۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے اس طرح کے کھیلوں کے مقابلوں کے انعقاد اور نوجوانوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی پر محکمہ کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ کھیل نوجوانوں میں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور صحت مند طرز زندگی بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مختلف ایونٹس میں شریک کھلاڑیوں نے مقابلے کے انعقاد پر محکمہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ انہیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ انتظامیہ ضلع میں کھیلوں کے کلچر کو مزید فروغ دینے اور خواہشمند کھلاڑیوں کو بہتر مواقع فراہم کرنے کے لیے مستقبل میں بھی اسی طرح کے ایونٹس کا انعقاد کرتی رہے گی۔