زوجیلا ٹنل میں صرف 325 میٹر کھدائی باقی، کشمیر-لداخ رابطہ خواب حقیقت کے قریب
زوجیلا ٹنل کی کھدائی آخری مرحلے میں ہے اور مئی کے وسط تک بڑی پیش رفت متوقع ہے۔
Published : April 16, 2026 at 1:45 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ کے لیے اسٹریٹیجک اہمیت کا حامل زوجیلا ٹنل پروجیکٹ مئی کے آخر تک ایک بڑے مرحلے کو عبور کرنے جا رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ ملک کے سب سے بڑے اور مشکل پہاڑی منصوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ زوجیلا ٹنل کی کھدائی اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جس سے وادی کشمیر اور لداخ کے درمیان ہر موسم میں سڑک رابطہ قائم ہونے کا خواب حقیقت کے قریب پہنچ گیا ہے۔
یہ 13.153 کلو میٹر لمبی ٹنل ہمالیہ میں 11,578 فٹ کی بلندی پر تعمیر ہو رہی ہے، جس کا مقصد سرینگر-کرگل -لیہہ قومی شاہراہ پر سال بھر آمد و رفت کو ممکن بنانا ہے۔ یہ ٹنل برف اور برفانی تودوں کی زد میں رہنے والے زوجیلا پاس کا متبادل ہوگی، جو ہر سال سردیوں میں کئی مہینوں تک لداخ کو زمینی راستے سے باقی علاقوں سے کاٹ دیتا ہے۔
منصوبہ تیار کرنے والی حیدرآباد کی کمپنی "میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ" (MEIL) کے مطابق اب صرف تقریباً 325 میٹر کی کھدائی باقی رہ گئی ہے، جس کے بعد وہ لمحہ آئے گا جب کشمیر اور لداخ کی جانب سے کھدائی کرنے والی ٹیمیں زیر زمین آپس میں مل جائیں گیں۔
کمپنی کے جوائنٹ چیف آپریٹنگ آفیسر ہرپال سنگھ نے کہا کہ "ٹیم سخت موسمی حالات میں دن رات کام کر رہی ہے تاکہ ہدف وقت پر حاصل کیا جا سکے۔" انہوں نے کہا: "ہمیں امید ہے کہ مئی کے آخر تک کھدائی مکمل ہو جائے گی۔ اب صرف تھوڑا سا ہی حصہ باقی رہ گیا ہے، اور جیسے ہی دونوں سرے آپس میں ملیں گے، یہ ایک بڑا مرحلہ ہوگا جسے انجینئرنگ میں 'ہینڈ شیک' کہا جاتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ بالتل اور مینہ مرگ کے سروں کا آپس میں جڑنا صرف انجینئرنگ کامیابی نہیں بلکہ ایک دیرینہ خواب کی تکمیل کے قریب پہنچنے کی علامت ہوگا۔ "ہماری ٹیمیں شدید سردی، مشکل زمینی حالات اور برفانی تودوں کے خطرے کے باوجود مسلسل کام کر رہی ہے، تاکہ یہ مرحلہ وقت پر مکمل ہو۔"
سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی مرکزی وزارت کے مطابق اس منصوبے کی کل لاگت 6,809.69 کروڑ روپے ہے، تاہم اس میں 17.03 کلو میٹر اپروچ سڑکیں بھی شامل ہیں۔ منصوبے کی مکمل تکمیل ستمبر 2026 کے وسط تک متوقع ہے، جس کے بعد سرینگر سے لیہہ تک سفر زیادہ محفوظ اور تیز ہو جائے گا۔
یہ ٹنل صرف عام لوگوں کے سفر کے لیے اہم نہیں بلکہ اس کی اسٹریٹیجک اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ لداخ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سڑک رابطہ موسم پر منحصر رہتا ہے۔ ہر سال شدید برفباری کے باعث زوجیلا پاس بند ہو جاتا ہے، جس سے کرگل اور لیہہ کا کشمیر سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور سامان، طبی سہولیات، سیاحت اور فوجی نقل و حرکت متاثر ہوتی ہے۔
ٹنل کے فعال ہونے کے بعد ضروری اشیاء، ایندھن، ایمرجنسی خدمات اور فوجی قافلوں کی نقل و حرکت بغیر رکاوٹ جاری رہے گی۔ چونکہ یہ علاقہ چین اور پاکستان کی سرحدوں کے قریب ہے، اس لیے دفاعی نقطہ نظر سے بھی یہ منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے ہر موسم میں بھاری فوجی ساز و سامان اور اہلکاروں کی نقل و حرکت بہتر ہو جائے گی، اور کرگل جنگ کے بعد سے اس کی اہمیت کافی بڑھ گئی ہے۔
حکام کے مطابق یہ منصوبہ مقامی لوگوں کے لیے معاشی سہارا بھی بن رہا ہے، جہاں ایک ہزار سے زائد افراد کو روزگار ملا ہے۔ اس کے علاوہ سونہ مرگ، دراس، کرگل اور لیہہ کے تاجر، ٹرانسپورٹر، ہوٹل مالکان اور سیاحت سے وابستہ افراد کو بھی سال بھر سڑک کھلی رہنے سے فائدہ ہوگا۔
گزشتہ ماہ زوجیلا پاس پر ایک برفانی تودہ گرنے سے سات افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے تھے، جس نے موجودہ سڑک کی خطرناک صورتحال کو ایک بار پھر اجاگر کیا۔ اس واقعے پر لداخ کے رکن پارلیمنٹ محمد حنیفہ نے کہا کہ یہ موجودہ راستے پر سفر کرنے والوں کے لیے خطرات کی واضح یاد دہانی ہے۔
