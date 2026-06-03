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زوجیلا ٹنل کی تکمیل کا خواب حقیقت کے قریب، دونوں سروں کے ملنے کا وقت قریب
زوجیلا ٹنل کی تکمیل سے لداخ کو سال بھر زمینی رابطہ، بہتر سیاحت، تجارت اور دفاعی سہولتیں فراہم ہوں گیں۔
Published : June 3, 2026 at 6:33 PM IST
سرینگر: اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہمیت کے حامل "زوجیلا ٹنل" پروجیکٹ کا طویل انتظار کے بعد بریک تھرو 9 جون کو متوقع ہے۔ یہ منصوبہ کشمیر اور لداخ کے درمیان سال بھر سڑک رابطہ برقرار رکھنے کی بھارت کی کوششوں میں ایک بڑی پیش رفت تصور کی جا رہی ہے۔
مرکزی وزیر برائے روڈ، ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز، نتین گڈکری، کے اس تقریب میں شرکت کرنے کا امکان ہے۔ اس موقع پر سرنگ کے دونوں سروں سے کھدائی کرنے والی ٹیمیں آپس میں مل جائیں گیں، جو زوجیلا درے کے نیچے تعمیر کی جا رہی سرنگ کی ایک اہم کامیابی ہوگی۔
منصوبے سے وابستہ ایک سینئر انجینئر نے بتایا: "زوجیلا ٹنل کے اس اہم بریک تھرو کی تقریب میں گڈکری جی کی شرکت کے لیے تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں۔" یہ پیش رفت تقریباً ایک ماہ بعد سامنے آئی ہے جب انجینئروں نے بتایا تھا کہ سرنگ کے دونوں سروں کو ملانے کے لیے صرف تھوڑا سا حصہ کھودنا ہی باقی رہ گیا ہے۔
اگرچہ بریک تھرو کا مطلب یہ نہیں کہ سرنگ فوری طور پر ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی، تاہم یہ تعمیراتی کام کے سب سے اہم مرحلوں میں سے ایک کی تکمیل ہوگی اور منصوبے کو حقیقت کے مزید قریب لے آئے گی۔
13.15 کلومیٹر طویل یہ سرنگ سطح سمندر سے تقریباً 11,600 فٹ کی بلندی پر واقع زوجیلا درے کے نیچے تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ جموں و کشمیر کے ضلع گاندربل کے بالتل علاقے کو لداخ کے ضلع کرگل کے منی مرگ سے جوڑے گی۔ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد یہ ملک کی طویل ترین سڑک سرنگ اور ایشیا کی سب سے طویل دوطرفہ روڈ ٹنل بننے کی توقع ہے۔
یہ سرنگ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جس میں رابطہ سڑکیں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر بھی شامل ہے۔ منصوبے کی منظور شدہ لاگت 6,808.69 کروڑ روپے ہے۔
زوجیلا ٹنل کیوں اہم ہے؟
کئی دہائیوں سے زوجیلا درہ سرینگر-کرگل-لیہہ شاہراہ پر کشمیر اور لداخ کے درمیان واحد زمینی رابطہ ہے۔ ہر سال سردیوں میں شدید برف باری کے باعث یہ درہ تقریباً پانچ سے چھ ماہ تک ٹریفک کے لیے بند رہتا ہے۔
اس بندش کے نتیجے میں لداخ کا کشمیر وادی سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور مسافروں، اشیائے ضروریہ، ایندھن، ادویات اور دیگر سامان کی نقل و حمل متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سیاحت، تجارت، صحت اور تعلیمی سہولیات تک رسائی بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس راستے کے خطرات اس سال ایک بار پھر اس وقت نمایاں ہوئے جب درے کے قریب برفانی تودہ گرنے سے سات افراد ہلاک اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔
سرنگ مکمل ہونے کے بعد گاڑیاں برف اور برفانی تودوں سے متاثر درے کو بائی پاس کر سکیں گیں، جس سے سرینگر، کرگل اور لیہہ کے درمیان سال بھر آمد و رفت ممکن ہوگی۔
حکام کے مطابق زوجیلا سیکشن کے سفر میں جہاں عام طور پر اس وقت موسم اور سڑک کی صورتحال کی وجہ سے کئی گھنٹے صرف ہوتے ہیں، ٹنل کی وجہ سے کم ہو کر تقریباً 15 منٹ رہ جائے گا۔
کشمیر اور لداخ کے لیے اس منصوبے کی اہمیت
لداخ، خاص طور پر ضلع کرگل کے رہائشیوں کے لیے یہ سرنگ سردیوں میں دہائیوں سے جاری تنہائی کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔
لداخ آٹونومس ہِل ڈیولپمنٹ کونسل، کرگل، کے چیئرمین اور ایگزیکٹیو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے زوجیلا کو خطے کی "لائف لائن" قرار دیتے ہوئے کہا کہ لداخ کے لوگوں، خصوصاً کرگل کے باشندوں کے لیے یہ راستہ انتہائی اہم ہے کیونکہ خطے میں فضائی رابطہ محدود ہے اور شدید برف باری کے دوران علاقے کا بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ سال بھر کھلی رہنے والی سڑک رابطوں کو بہتر بنائے گی اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ ان کے مطابق: "یہ سڑک اسٹریٹجک لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ٹنل سال بھر ٹریفک کے لیے کھلی رہے گی، جس سے رابطے مضبوط ہوں گے اور خطے کی ترقی کو فروغ ملے گا۔"
اس سرنگ سے خوراک، ایندھن، ادویات اور ہنگامی خدمات کی بلا رکاوٹ فراہمی ممکن ہوگی۔ مریضوں، طلبہ اور تاجروں کو بھی سردیوں میں درپیش مشکلات سے نجات ملنے کی امید ہے۔ سیاسی کارکن سجاد کرگلی نے کہا کہ یہ منصوبہ لداخ کے لیے معاشی لحاظ سے ایک بڑی نعمت ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا: "مریضوں، طلبہ اور بزرگ شہریوں کو سال بھر قابل اعتماد رابطے کا فائدہ ملے گا۔ یہ پورے خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔"
مقامی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے نقل و حمل کے اخراجات میں کمی آئے گی اور سردیوں کے دوران ضروری اشیاء کی دستیابی بہتر ہوگی۔
سیاحت اور معیشت پر اثرات
کشمیر اور لداخ دونوں کی معیشت میں سیاحت اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن موسمی بندشوں کی وجہ سے سیاحتی سرگرمیاں محدود رہتی ہیں۔ زوجیلا ٹنل کے ساتھ ساتھ سونہ مرگ کے قریب واقع زیڈ موڑ ٹنل Z-Morh Tunnel، جس کا افتتاح جنوری 2025 میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا تھا تاکہ کشمیر، دراس، کرگل اور لیہہ تک سال بھر رسائی کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے۔
ٹنل کی سیاحتی اہمیت
ڈاکٹر جعفر آخون نے کہا کہ یہ منصوبہ سیاحت کو زبردست فروغ دے گا۔ "یہ واقعی لداخ میں سیاحت کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔"
بہتر رابطے سے ٹرانسپورٹ آپریٹروں، تاجروں، ہوٹل مالکان، ریسٹورنٹس اور سیاحت و سڑک تجارت سے وابستہ دیگر کاروباروں کو بھی فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔
منصوبے کے حکام کے مطابق اس وقت 1,400 سے زائد افراد تعمیراتی کاموں میں مصروف ہیں، جن میں تقریباً 79 فیصد مقامی افراد شامل ہیں۔ چوبیس گھنٹے کام جاری رکھنے کے لیے 400 سے زیادہ مشینیں اور آلات استعمال کیے جا رہے ہیں۔
دفاعی لحاظ سے اہمیت
یونین ٹیریٹری لداخ میں تعینات فوجی دستوں کے لیے سرینگر-کرگل-لیہہ شاہراہ ایک اہم سپلائی روٹ ہے، اس لیے یہ سرنگ دفاعی اعتبار سے بھی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔
چونکہ یہ خطہ پاکستان اور چین دونوں کے ساتھ سرحدیں ساجھا کرتا ہے، اس لیے قابل اعتماد زمینی رابطہ دفاعی ضروریات کے لیے ناگزیر ہے۔ شدید برف باری اور سردیوں میں سڑک بند ہونے سے ماضی میں فوجیوں، ساز و سامان اور رسد کی نقل و حرکت متاثر ہوتی رہی ہے۔
سرنگ مکمل ہونے کے بعد فوجی قافلوں، ایندھن، ساز و سامان اور اہلکاروں کی سال بھر بلا رکاوٹ نقل و حرکت ممکن ہوگی۔ سجاد کارگلی کے مطابق: "یہ سرنگ افواج کے لیے رسد اور رابطے کے نظام کو بہت بہتر بنائے گی اور ہر موسم میں نقل و حرکت آسان ہو جائے گی۔"
ماہرین کا ماننا ہے کہ اس منصوبے سے لائن آف کنٹرول (LoC) اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول (LAC) کے قریب علاقوں تک فوجیوں اور سامان کی رسائی مزید مضبوط ہوگی۔
انجینئرنگ چیلنجز
یہ منصوبہ ملک کے مشکل ترین جغرافیائی اور موسمی حالات میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ انجینئروں کو پیچیدہ زمینی ساخت، مسلسل پانی کے اخراج، برفانی تودوں کے خطرات اور شدید موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ سردیوں میں یہاں درجہ حرارت منفی 35 سے منفی 45 ڈگری سیلسیش تک گر جاتا ہے۔ خصوصاً منی مرگ کے قریب مشرقی سرے پر زمینی ساخت کی پیچیدگیوں نے کام کو مزید مشکل بنا دیا۔
گزشتہ سال متعدد برفانی تودے گرنے کے باعث کام عارضی طور پر روکنا پڑا تھا اور ایک ہزار سے زائد مزدوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود جدید آسٹرین ٹنلنگ طریقۂ کار سمیت جدید تکنیکوں کے ذریعے کھدائی کا عمل جاری رکھا گیا۔
میگا انجینئرنگ اینڈ انفراسٹرکچر لمیٹڈ (MEIL) نامی کمپنی اس ٹنل کو تعمیر کر رہی ہے، کمپنی کے جوائنٹ چیف آپریٹنگ آفیسر ہرپال سنگھ نے بریک تھرو کو ایک بڑا سنگ میل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب صرف تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، اور جب دونوں سرے آپس میں مل جائیں گے تو بریک تھرو کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ لداخ کو ہر موسم میں قابل اعتماد سڑک رابطہ فراہم کرنے کے کئی دہائیوں پرانے خواب کی تکمیل کے قریب پہنچنے کی علامت ہوگا۔
زوجیلا ٹنل منصوبے کا پس منظر
وزیر اعظم نریندر مودی نے مئی 2018 میں اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ابتدائی طور پر منصوبہ انفراسٹرکچر لیزنگ اینڈ فائنانشل سروسز Infrastructure Leasing & Financial Services نامی کمپنی کو دیا گیا تھا، لیکن مالی مشکلات کے باعث 2019 میں اس کا معاہدہ ختم کر دیا گیا۔
بعد ازاں ماہرین کی کمیٹی کے جائزے کے بعد منصوبے کو نئے سرے سے ترتیب دیا گیا اور حیدرآباد کی کمپنی MEILکو ٹھیکہ دیا گیا، جس کے بعد اکتوبر 2020 میں باضابطہ تعمیراتی کام شروع ہوا۔
ابتدائی ہدف ستمبر 2026 تک منصوبہ مکمل کرنے کا تھا، تاہم کووڈ-19 وبا، سکیورٹی سے متعلق رکاوٹوں اور شدید موسمی حالات کے باعث کام میں تاخیر ہوئی۔ اب منصوبے کی تکمیل فروری 2028 تک متوقع ہے۔
گزشتہ سال پارلیمنٹ میں نتن گڈکری نے بتایا تھا کہ منصوبے کا تقریباً 70 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے۔ حکام کے مطابق بریک تھرو کے بعد بھی کافی کام باقی رہے گا، جس میں سرنگ کی اندرونی لائننگ، سڑک کی سطح، وینٹی لیشن سسٹم، نکاسی آب، برقی تنصیبات، حفاظتی ڈھانچہ اور رابطہ سڑکوں کی تکمیل شامل ہے۔ ان تمام مراحل کے بعد ہی سرنگ کو ٹریفک کے لیے کھولا جا سکے گا۔
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