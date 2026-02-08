ETV Bharat / jammu-and-kashmir
زوجیلاٹنل میں 59 فیصد پیش رفت، تکمیل 2027-28 تک متوقع: اقتصادی سروے
Published : February 8, 2026 at 11:23 AM IST
گاندربل: (فردوس احمد تانترے) اقتصادی سروے رپورٹ 2025-26 کے مطابق 13.15 کلو میٹر طویل زوجیلاٹنل میں اب تک تقریباً 59 فیصد پیش رفت ہو چکی ہے اور اس کی تعمیل 2027-28 تک متوقع ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر میں تمام موسمی سڑک رابطہ بہتر بنانے کے لیے بڑے ٹنل منصوبے مسلسل پیش رفت کر رہے ہیں۔
یہ ٹنل منصوبے وزیر اعظم ترقیاتی پیکیج (PMDP) اور قومی شاہراہوں کی اسکیموں کے تحت عمل میں لائے جارہے ہیں، جن کا مقصد پہاڑی علاقوں میں آمد ورفت کو آسان بنانا اور سفر کے وقت میں کمی لانا ہے۔
اقتصادی سروے کے مطابق، گاندربل ضلع کے گگن گیر کے قریب واقع 6.5 کلو میٹر طویل سونہ مرگ (زی مورہ) ٹنل جولائی 2024 میں 2,379 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہو چکی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ ٹنل قومی شاہراہ این ایچ 01 پر سرینگر سونہ مرگ حصے کو جوڑتی ہے اور سرینگر سے لیہہ تک سال بھر رابطہ یقینی بناتی ہے۔
سروے کے مطابق سونہ مرگ ٹنل کو اسٹریٹجک اہمیت بھی حاصل ہے کیونکہ یہ سرحدی علاقوں کی جانب شہریوں اور سکیورٹی فورسز کی قابل اعتماد نقل و حرکت کو ممکن بناتی ہے۔ اس کے علاوہ، بھاری برفباری اور برفانی تودوں کے خطرات میں کمی لاکر سرینگر لیہہ شاہراہ کی موسمی بندش کا خاتمہ کرتی ہے، جو پہلے تقریباً سات ماہ تک بند رہتی تھی۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پنتھال، مگر کوٹ ٹنل، ڈگڈول کھوئی نالہ ٹنل، جموں رنگ روڈ ٹنل، بمبر گلی ٹنل اور سنگل ٹنل سمیت دیگر اہم منصوبے تعمیر کے مختلف مراحل میں ہیں۔ اقتصادی سروے کے مطابق کندی منل اور نو شہرہ ٹنل پہلے ہی مکمل ہو چکے ہیں۔
سروے کے مطابق ان ٹنل منصوبوں کی تکمیل سے سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوطی ملے گی، ٹریفک کی روانی بہتر ہو گی، دور دراز علاقوں تک رسائی آسان ہو گی اور جموں و کشمیر کی طویل مدتی معاشی اور اسٹریٹجک ترقی کو تقویت حاصل ہو گی۔
