اکثر و بیشتر بند رہنے والا زوجیلا تاریخ میں پہلی بار 28 فروری کے بعد بھی کھلا رہا
Published : March 8, 2026 at 5:23 PM IST
گاندربل (فردوس احمد تانترے) سرحدی سڑکوں کی دیکھ ریکھ کے ادارے بارڈر روڈ ارگنائزیشن ( بیکن ) کے او سی اسسٹنٹ کمانڈنٹ نے کہا کہ پہلی بار ، سٹریٹجک سرینگر ۔ لیہ ہائی وے کے ساتھ سٹریٹجک زوجیلا پاس 28 فروری کے بعد بھی بھاری برف باری کے باوجود کھلا رہا، جو کہ دونوں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے درمیان رابطے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ 11,500 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر واقع زوجیلا پاس لداخ کے لیے شہری سپلائی کے ساتھ ساتھ فوجی رسد کے لیے ایک اہم لائف لائن کا کام کرتا ہے۔
بی آر او کے مطابق، اہم پہاڑی درہ سے خطے میں شدید برف باری کے بعد بھی آواجاہی جاری ہے ، جو موسم سرما کے رابطے کو برقرار رکھنے میں ایک اہم سنگ میل ہے. بی آر او نے کہا کہ یہ پیشرفت اس کے اہلکاروں کی محنت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ لداخ اور وادی کشمیر کے درمیان اہم روڈ لنک کھلا رہے۔ " زوجیلا کی بلندیوں پر تاریخ میں پہلی بار زوجیلا پاس 28 فروری کے بعد بھی کھلا رہا اور بہت زیادہ برف باری کے باوجود کام جاری رکھے ہوئے ہے۔
بی آر او نے برف صاف کرنے والی مشینیں اور اہلکار سڑک کو فعال رکھنے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بلڈوزر اور سنو کٹر برف کی موٹی تہوں میں سے ایک تنگ راستے کو تراشتے ہوئے ہیں کیونکہ گاڑیاں انتہائی موسمی حالات اور آپریشن کے پیمانے پر روشنی ڈالتے ہوئے ، صاف کیے گئے حصے کے ساتھ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ گزشتہ موسم سرما میں زوجیلا پاس تقریباً 30 دنوں تک بند رہا۔ حکام نے بتایا کہ اس سال یہ پاس 28 فروری کے بعد بھی کھلا رہا، جس نے ایک بڑا ریکارڈ قائم کیا۔
اگرچہ زو جیلا پاس سمیت اونچے علاقوں میں اس موسم سرما میں نسبتا گم برفباری ریکارڈ کی گئی۔ حکام نے کہا کہ اب بھی مشکل موسمی حالات برقرار ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمیں زوجلا پر کام کرنے میں بہت سارے مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ تیز ہواؤں اور برف باری کے بیچ کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. زوجلا پر کام کرنے والے مزدور نے بتایا کہ لداخ کے لوگوں کو پہلے سے ہی راشن کو سٹور کرنا پڑتا تھا اور تین چار مہینے کے بعد زوجلا کا راستہ کھل جاتا تھا مگر اس بار ایسا نہیں ہوا ہے۔
لداخ کے لوگوں کے لیے تازہ رسائی ہر روز جاتی ہے واضح رہے اس بار وادی کشمیر میں برف کم دیکھنے کو ملی ہے جس طرح اس سے پہلے کئی سالوں سے برف ہوا کرتی تھی اس بار بہت ہی کم برف باری ہوئی ہے.