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تازہ برفباری کے باعث زوجیلا ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند: برف ہٹانے کا کام جاری
سونمرگ اور منی مرگ سمیت دونوں اطراف سے کسی بھی قسم کی ٹریفک کو گزرنے یا آگے بڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔
Published : November 13, 2026 at 11:39 AM IST
گاندربل: حالیہ تازہ برفباری کے نتیجے میں منی مرگ، دراس اور زوجیلا درہ کے گرد و نواح کے علاقوں میں تقریباً پانچ سے چھ انچ تک برف جمع ہو چکی ہے، جس کے باعث سڑکوں پر پھسلن اور سفری مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ موسم کی موجودہ صورتِ حال اور سڑکوں کی خراب حالت کے پیشِ نظر متعلقہ حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ آج زوجیلا محور پر ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد و رفت مکمل طور پر معطل رہے گی۔
جاری کردہ ہدایات کے مطابق سونمرگ اور منی مرگ سمیت دونوں اطراف سے کسی بھی قسم کی ٹریفک کو گزرنے یا آگے بڑھنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں تمام ڈرائیور حضرات، مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو باضابطہ طور پر مطلع کیا جاتا ہے اور مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اگلے نوٹس اور آئندہ احکامات جاری ہونے تک زوجیلا درہ کی جانب سفر کرنے سے مکمل گریز کریں۔
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دریں اثنا، منی مرگ اور زوجیلا کے متاثرہ علاقوں میں متعلقہ محکموں اور عملے کی جانب سے سڑکوں سے برف ہٹانے کی کارروائیاں باقاعدہ طور پر شروع کر دی گئی ہیں، تاکہ راستوں کو جلد از جلد صاف کر کے زمینی رابطے کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ انتظامیہ کی جانب سے عام شہریوں اور تمام ڈرائیوروں سے پرزور درخواست کی گئی ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ بھرپور تعاون کریں اور جاری کردہ ٹریفک ایڈوائزری پر سختی سے عمل درآمد کریں۔