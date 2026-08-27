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بانہال میں نوجوان لڑکی نے نیشنل ہائی وے پل سے چھلانگ لگا دی، پولیس نے وقت رہتے کیا ریسکیو
بانہال میں خودکشی کرنے کی کوشش کرنے والی ایک لڑکی کو پولیس اہلکاروں نے ریسکیو کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 27, 2026 at 7:02 AM IST
رامبن ( نواز رونیال ): مرکز کے ریر انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں بدھ کی شام ایک نوجوان لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ لڑکی نے خودکشی کی کوشش کرتے ہوئے بانہال میں قومی شاہراہ پر واقع ایک پل سے چھلانگ لگا دی۔
اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اہلکاروں اور رضاکا موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس اہلکاروں اور رضاکاروں نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ بچاؤ مہم کے دوران پولیس سب انسپکٹر مزمل احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ لڑکی کو اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے اٹھا کر بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔
ریسکیو کے بعد لڑکی کو فوری طبی دیکھ بھال کت لیے بانہال کے ایمرجنسی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال میں ڈاکٹروں نے اس کا ابتدائی طبی معائنہ کیا۔ طبی معائنے کرنے کے بعد اسے مزید علاج کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج، اننت ناگ ریفر کر دیا گیا۔
پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرکے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ لڑکی نے خودکشی کی کوشش کیوں کی اس کا ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق خودکشی کی کوشش کرنے والی لڑکی کا خاندان بنیادی طور پر اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہے اور گزشتہ تقریباً ایک دہائی سے بانہال میں کاروبار کر رہا ہے۔
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