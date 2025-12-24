ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آپ نے شیر دیکھے ہوں گے، شیروں کے جھنڈ دیکھے ہوں گے، اب خوبصورت ہمالیائی سرخ لومڑی کو دیکھیں
حکام نے لداخ میں پینگونگ تسو کے قریب ہمالیائی سرخ لومڑی کے ساتھ انسانی مداخلت کے پوشیدہ خطرات کے بارے میں خبردار کیا۔
سری نگر: لداخ میں پینگونگ تسو کے قریب سڑک کے کنارے ایک ہمالیائی سرخ لومڑی کے ویڈیو نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے لیکن وائرل کلپ نے جنگلی حیات کے اہلکاروں کو انسانی مداخلت کے پوشیدہ خطرات سے بھی خبردار کیا ہے۔ لومڑی زخمی ہے، بائیں پچھلے پیر میں چوٹ لگی ہے، وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی ہے۔
ویبھور سریواستو نے اس ویڈیو کو انسٹاگرام پر شیئر کیا ہے۔ اس میں ایک ہمالیائی سرخ لومڑی کو ایک اونچائی والی جھیل کے قریب سڑک پر سکون سے چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ لومڑی تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے، بظاہر گزرنے والی گاڑیوں سے بے پروا دکھائی دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں لداخ کے حیرت انگیز مناظر میں جنگلی حیات کے منفرد اور شاندار مناظر کو دکھایا گیا ہے۔
Himalayan Red fox, beautiful. But somebody has clearly given her food last time. That is why she is expecting and roaming on road. I often say; sympathy based conservation is enemy of species. https://t.co/hJwcOO2U2n— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 22, 2025
22 سیکنڈ کا کلپ شیئر کرتے ہوئے سریواستو نے انکاؤنٹر کو یادگار قرار دیا۔ انہوں نے لکھا، "جب لداخ اپنی جنگلی خوبصورتی سے آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ پینگونگ تسو کے پاس رکا اور اس خوبصورت سرخ لومڑی سے ملا۔یہ لمحہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ قدرت ہمیشہ جانتا ہے کہ آپ کو کیسے حیران کرنا ہے۔"
ہزاروں صارفین نے سریواستو کے جذبات کی بازگشت کرتے ہوئے لومڑی کی خوبصورتی اور علاقے کے ناہموار علاقے میں بنائے گئے منظر کی پر سکونیت کی تعریف کی۔ تاہم ایکس پر ویڈیو آنے کے بعد موڈ بدل گیا، جہاں انڈین فاریسٹ سروس (آئی ایف ایس) آفیسر پروین کاسوان نے ایک ایسی تفصیل کی نشاندہی کی جس پر بہت سے ناظرین نے غور بھی نہیں کیا تھا۔
کاسوان نے کہا کہ سڑک کے قریب لومڑی کی موجودگی بتاتی ہے کہ اسے پہلے انسانوں نے کھانا کھلایا تھا اور اب وہ کھانے کی امید کر رہی ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ جو کچھ ایسا لگتا ہے کہ مہربانی وائلڈ لائف کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمدردی سے متاثر ہونے والے اقدامات کو پرجاتیوں کی بقا کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔
محکمہ وائلڈ لائف کے حکام کا کہنا ہے کہ جانوروں کا سڑکوں یا انسانی بستیوں کے قریب رک جانا اکثر خوراک کی وجہ سے عادت کی علامت ہوتا ہے۔ اس طرح کا رویہ قدرتی خوراک کے طریقوں کو بدل سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے انسانوں پر انحصار بڑھتا ہے اور جانوروں کو گاڑیوں کے تصادم اور لڑائی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
حکام نے زائرین پر بھی زور دیا ہے کہ وہ جنگلی جانوروں کو نہ کھلائیں، کیونکہ جنگلی حیات اور نازک پہاڑی ماحولیاتی نظام دونوں کے تحفظ کے لیے فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ ہمالیائی سرخ لومڑی، جو اپنی گھنی کھال اور سخت حالات میں زندہ رہنے کی صلاحیت کے لیے جانی جاتی ہے، فی الحال خطرے سے دوچار نہیں ہے، لیکن تحفظ پسندوں کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی سیاحت، رہائش میں خلل اور انسانی تعامل اس کے خطرات میں اضافہ کر رہے ہیں۔