بلدیاتی و پنچایتی انتخابات سے قبل اننت ناگ میں یوتھ نیشنل کا اجلاس
الطاف کلو نے کہاکہ یوتھ نیشنل کانفرنس کا یہ اجتماع پارٹی کو نچلی سطح پر مزید مضبوط بنانے کی ایک سنجیدہ اور مؤثر کوشش ہے۔
Published : April 12, 2026 at 5:59 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ایم ایل اے پہلگام، الطاف کلو نے ہفتہ کے روز بات چیت کو تنازعات کا واحد مؤثر حل قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنگ اور تصادم کے منفی اثرات کسی ایک طبقے تک محدود نہیں رہتے بلکہ پوری انسانیت کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے موجودہ حالات میں سنجیدہ مکالمہ اور باہمی افہام و تفہیم ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔
انہوں نے یہ باتیں اننت ناگ میں یوتھ نیشنل کانفرنس کے ایک اہم کنونشن کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ اس موقع پر الطاف کلو نے کہا کہ موجودہ دور میں امن، بھائی چارہ اور بات چیت کی فضا کو فروغ دینا نہایت ضروری ہے تاکہ خطے میں پائیدار استحکام قائم ہو سکے۔
کنونشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یوتھ نیشنل کانفرنس کا یہ اجتماع پارٹی کو نچلی سطح پر مزید مضبوط بنانے کی ایک سنجیدہ اور مؤثر کوشش ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کسی بھی سیاسی جماعت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اور ان کی فعال شمولیت پارٹی کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔
الطاف کلو نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف سیاسی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں بلکہ سماجی اور عوامی مسائل کے حل میں بھی اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود، جمہوری اقدار کے فروغ اور نوجوانوں کی بہتری کے لیے کوشاں رہی ہے اور آئندہ بھی اپنی اس روایت کو برقرار رکھے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے انتخابات میں نوجوانوں کی سرگرم شرکت نہ صرف جمہوریت کو مضبوط کرے گی بلکہ علاقے میں ترقی اور خوشحالی کے نئے امکانات بھی پیدا کرے گی۔ انہوں نے پارٹی کارکنان اور خاص طور پر نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اتحاد، نظم و ضبط اور محنت کے ساتھ پارٹی کے نظریات کو عام کریں اور عوام کے ساتھ قریبی رابطہ قائم رکھیں۔
اس کنونشن میں ایم ایل اے شانگس، یوتھ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر، ضلع صدر اننت ناگ سمیت متعدد سینئر رہنما اور نوجوان کارکنان نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے اور نوجوانوں کو منظم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
آخر میں الطاف کلو نے عوام سے اپیل کی کہ وہ جمہوری عمل میں بھرپور حصہ لیں اور ایسے نمائندوں کا انتخاب کریں جو عوامی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اور مخلص ہوں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نیشنل کانفرنس عوام کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی۔