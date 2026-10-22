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پلوامہ میں نوجوانوں نے وزیر داخلہ امت شاہ کی سالگرہ کا جشن منایا، راہگیروں میں مٹھائیاں تقسیم
پلوامہ کے نوجوان نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے یوم پیدائش کے موقع پر مین چوک میں مٹھائیاں تقسیم کرکے سالگرہ کا جشن منایا۔
Published : October 22, 2026 at 4:26 PM IST|
Updated : October 22, 2026 at 5:26 PM IST
پلوامہ : پلوامہ قصبے سے تعلق رکھنے والے نوجوان اعجاز احمد دھوبی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے جنم دن کے موقع پر مین چوک پلوامہ میں ایک مختصر تقریب کا اہتمام کیا۔ اس دوران انہوں نے وہاں سے گزرنے والے راہگیروں میں مٹھائیاں اور بسکٹ تقسیم کیے اور اس طرح اپنی جانب سے سالگرہ کی خوشی کا اظہار کیا۔
اس موقع پر مین چوک پلوامہ سے گزرنے والے لوگوں کو مٹھائیاں اور بسکٹ پیش کیے گئے۔ نوجوان کی اس سرگرمی کے دوران مختلف راہگیروں نے بھی وہاں رک کر اس عمل کو دیکھا اور اس سرگرمی کی جانب اپنی توجہ مبذول کی۔ اعجاز احمد دھوبی نے امت شاہ کی سالگرہ کے موقع پر یہ اقدام اٹھاتے ہوئے عوامی مقام پر لوگوں کے درمیان مٹھائیاں اور بسکٹ تقسیم کیے۔
قصبے کے مصروف ترین مقامات میں شمار ہونے والے مین چوک پلوامہ میں اس سرگرمی کے دوران راہگیروں کی آمدورفت جاری رہی۔ قابلِ ذکر ہے کہ سیاسی اور عوامی شخصیات کی سالگرہ کے موقع پر ان کے حامی مختلف طریقوں سے اپنی خوشی اور وابستگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پلوامہ کے نوجوان اعجاز احمد دھوبی نے بھی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی سالگرہ کے موقع پر مٹھائیاں اور بسکٹ تقسیم کرکے اپنی جانب سے اس دن کو منایا۔
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اس سرگرمی کے ذریعے نوجوان نے عوامی مقام پر راہگیروں کے ساتھ خوشی کے لمحات بانٹے۔ مین چوک پلوامہ میں مٹھائیاں اور بسکٹ تقسیم کرنے کا یہ عمل اس موقع پر ہونے والی سرگرمی کا حصہ رہا۔