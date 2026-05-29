کولگام میں 25 سالہ نوجوان کی لاش مردہ حالت میں لٹکی ہوئی پائی گئی، جانچ شروع
ایسے ہی اور ایک واقعے میں کولگام کے ڈی ایچ پورہ علاقے کے چِمر گاؤں میں 25 سالہ نوجوان اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔
Published : May 29, 2026 at 3:38 PM IST
اننت ناگ: (اشفاق احمد میر) موجودہ دور میں نوجوانوں کے درمیان خودکشی، قتل اور دیگر سنگین جرائم کے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو سماج کے لیے ایک سنگین اور فکر انگیز مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں مختلف علاقوں سے ایسے افسوسناک واقعات سامنے آئے ہیں جہاں نوجوان ذہنی دباؤ، گھریلو مسائل، بے روزگاری، منشیات، آپسی رنجشوں اور برداشت کے فقدان کے باعث اپنی جان لینے یا دوسروں کی جان لینے جیسے انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں۔
ایسا ہی اور ایک واقعہ جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام کے ڈی ایچ پورہ علاقے کے چِمر گاؤں میں پیش آیا جہاں ایک 25 سالہ نوجوان اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔
اطلاعات کے مطابق متوفی پیشہ کے لحاظ سے مکینک تھا اور گریجویٹ بھی تھا۔ نوجوان کی لاش گھر کے اندر لٹکی ہوئی حالت میں برآمد کی گئی۔ پولیس نے ضروری قانونی اور طبی کارروائی، بشمول پوسٹ مارٹم، مکمل کرنے کے بعد لاش آخری رسومات کے لیے اہلِ خانہ کے حوالے کر دی۔ پولیس نے معاملے کا نوٹس لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
ماہرین کے مطابق نوجوان نسل اس وقت شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ روزگار کے محدود مواقع، مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی صورت حال، سوشل میڈیا کا بڑھتا اثر، خاندانی دباؤ اور معاشرتی تبدیلیاں نوجوانوں کی ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہی ہیں۔ معمولی تنازعات اور وقتی غصہ بعض اوقات بڑے سانحات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے والدین، اساتذہ، مذہبی رہنماؤں اور سماجی کارکنوں کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ نوجوانوں کی بہتر تربیت، ان کے مسائل کو سننے اور سمجھنے، مثبت ماحول فراہم کرنے اور بروقت کونسلنگ کے ذریعے اس رجحان کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: خودکشی کوئی حل نہیں ہے!اگر آپ خودکشی کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر خودکشی کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ تناؤ محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔