رامبن کے رامسو میں تاریخی کرکٹ گراؤنڈ کی بحالی نہ ہونے پر نوجوانوں میں شدید ناراضگی
رامسو کھیل کا میدان تعمیر نو کا منتظر ہے، مقامی نوجوانوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا۔
Published : December 20, 2025 at 3:30 PM IST
رامبن (جموں و کشمیر): مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر کے ضلع رامبن کی سب ڈویژن رامسو کے صدر مقام پر واقع تاریخی کرکٹ گراؤنڈ صدیوں سے مقامی نوجوانوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ رہا ہے۔ یہ وسیع گراؤنڈ نہ صرف کھیلوں بلکہ سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کا بھی اہم مرکز رہا ہے۔ تاہم قومی شاہراہ کو فور لین میں تبدیل کرنے کے دوران اس گراؤنڈ میں ملبہ (ڈمپنگ) ڈال دیا گیا، جس کے بعد آج تک اسے دوبارہ کھیل کود کے قابل نہیں بنایا جا سکا۔
مقامی نوجوانوں اور سماجی و سیاسی کارکنوں نے اس صورتحال پر ریاستی اور ضلع انتظامیہ کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تاریخی گراؤنڈ میں ماضی میں کئی بڑے سماجی و سیاسی پروگرام منعقد ہو چکے ہیں، جن میں سابق وزرائے اعلیٰ غلام نبی آزاد، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کے سیاسی جلسے بھی شامل ہیں۔
مقامی افراد کے مطابق، ضلع پولیس رامبن نے ’’جہ سیوک پروگرام‘‘ کے تحت اس گراؤنڈ کو شہید ارشد میموریل کے نام سے تعمیر کیا تھا، جہاں پورے سب ڈویژن کے نوجوان کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے۔ تاہم قومی شاہراہ کی توسیع اور فور لین منصوبے کے دوران تعمیراتی کمپنیوں نے عارضی طور پر اس گراؤنڈ کو ملبہ ڈالنے کے لیے استعمال کیا۔
اس وقت ضلع انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ منصوبہ مکمل ہونے کے بعد گراؤنڈ کو دوبارہ تیار کیا جائے گا، لیکن طویل عرصہ گزرنے کے باوجود یہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈی ڈی سی چیئرمین شفیق احمد کی قیادت میں وفود نے کئی بار ضلع انتظامیہ سے ملاقات کی، مگر بار بار یقین دہانیوں کے باوجود عملی طور پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔
نوجوانوں اور سماجی کارکنوں نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ سب ڈویژن رامسو کے عوام، بالخصوص نوجوانوں کی اس جائز مانگ کو فوری طور پر زمینی سطح پر پورا کیا جائے اور تاریخی کرکٹ گراؤنڈ کو دوبارہ بحال کر کے کھیلوں کے لیے قابلِ استعمال بنایا جائے۔