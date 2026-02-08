ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیاست اور سماجی اقدامات میں نوجوانوں کی شرکت پر زور، ترال میں یوتھ کنونشن کا انعقاد
انڈین یوتھ کانگریس کے سکریٹری من پریت سنگھ منی نے اس تقریب کا اہتمام کیا، جس میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے پر زور دیا گیا۔
Published : February 8, 2026 at 7:41 PM IST
ترال : انڈین یوتھ کانگریس نے بس اسٹینڈ ترال میں یوتھ کنونشن کا انعقاد کیا، جسکی صدارت یوتھ کانگریس کے قومی صدر بانو چب نے کی جبکہ اس موقع پر منیش شرما انچارج یوتھ کانگریس امن پریت سنگھ اور سریندر سنگھ چینئ کے علاوہ ارکان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جہاں انہوں نے سیاست اور سماجی اقدامات میں نوجوانوں کی شرکت کی اہمیت پر زور دیا۔
اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہ مودی سرکار اقتدار پر بیٹھنے کے باوجود کشمیریوں کا دل جیتنے میں ناکام ہوئی ہے اور اس سرکار کی غط پالیسوں کی سے لوگ بدستور مشکلات کے شکنجے میں ہیں۔ انڈین یوتھ کانگریس کے آل انڈیا سکریٹری من پریت سنگھ منی نے اس تقریب کا اہتمام کیا، جس میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور اہم قومی مسائل کو حل کرنے کے راہل گاندھی کے وژن کو اجاگر کیا گیا۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے ادھے سنگھ چب نے کہا کہ کانگریس ملک بھر میں آیین کے تحفظ کے لیے کام کررہی ہے ان کا کہنا تھا کہ ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں تاہم۔ انہوں نے یہ بات زور دیکر کئ کہ بھاجپا سرکار ایک لالی پاپ سرکار ہے جو لوگوں کو گمراہ کن نعروں سے مرعوب کر رہے ہیں۔