ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حجاب تنازع: یوتھ کانگریس کا سرینگر میں نتیش کمار کے خلاف احتجاج
مظاہرین نے نتیش کمار کا پتلا نذر آتش کیا اور ان سے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔
Published : December 23, 2025 at 4:55 PM IST|
Updated : December 23, 2025 at 5:26 PM IST
سرینگر: (جاوید احمد ڈار) مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج بروز منگل یوتھ کانگریس نے بہار میں مسلم ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے کے واقعے کے خلاف احتجاج درج کیا اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔
اس دوران مظاہرین نے نتیش کمار کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور کانگریس پارٹی کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے نتیش کمار کا پتلا بھی نذر آتش کیا اور ان سے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔
اس موقعے پر ایک احتجاجی نے میڈیا کو بتایا کہ 'آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ روز قبل بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ہماری ایک بہن کے ساتھ بدتمیزی کی۔'
انہوں نے کہا کہ 'یہ احتجاج اس لیے ہے کہ آئین نے ہمیں جو حقوق فراہم کیے ہیں، وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 'ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں مذہب کے نام پر جو سیاست ہو رہی ہے، وہ بند ہونی چاہیے۔'
مظاہرین نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ 'بی جے پی ملک میں نفرت کی سیاست کر رہی ہے جب کہ کانگریس ہمیشہ محبت کی سیاست کرتی ہے۔' ان کا کہنا تھا کہ 'جو پارٹیاں نتیش کمار کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور تمام ہم خیال پارٹیوں کو ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔'
مزید پڑھیں:
التجا مفتی نے حجاب معاملے کی مذمت کرتے ہوئے نتیش کمار سے معافی اور استعفیٰ کا مطالبہ کیا
محبوبہ مفتی، آغا روح اللہ نے خاتون ڈاکٹر کا نقاب اتارنے پر نتیش کمار کی مذمت کی
نتیش کمار کے ذریعہ ایک خاتون ڈاکٹر کا نقاب کھینچنے سے بھڑک گئی 'دنگل گرل'، کہا۔۔ معافی مانگنی چاہیے