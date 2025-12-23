ETV Bharat / jammu-and-kashmir

حجاب تنازع: یوتھ کانگریس کا سرینگر میں نتیش کمار کے خلاف احتجاج

مظاہرین نے نتیش کمار کا پتلا نذر آتش کیا اور ان سے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔

Youth Congress workers stage protest in Srinagar against Bihar Chief Minister Nitish Kumar over hijab row
یوتھ کانگریس کا سرینگر میں نتیش کمار کے خلاف احتجاج (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 23, 2025 at 4:55 PM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر: (جاوید احمد ڈار) مرکز کے زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج بروز منگل یوتھ کانگریس نے بہار میں مسلم ڈاکٹر کا حجاب کھینچنے کے واقعے کے خلاف احتجاج درج کیا اور بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔

اس دوران مظاہرین نے نتیش کمار کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ انہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور کانگریس پارٹی کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے نتیش کمار کا پتلا بھی نذر آتش کیا اور ان سے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا۔

یوتھ کانگریس کا سرینگر میں نتیش کمار کے خلاف احتجاج (ETV Bharat)


اس موقعے پر ایک احتجاجی نے میڈیا کو بتایا کہ 'آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ روز قبل بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ہماری ایک بہن کے ساتھ بدتمیزی کی۔'

انہوں نے کہا کہ 'یہ احتجاج اس لیے ہے کہ آئین نے ہمیں جو حقوق فراہم کیے ہیں، وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 'ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں مذہب کے نام پر جو سیاست ہو رہی ہے، وہ بند ہونی چاہیے۔'



مظاہرین نے الزام لگاتے ہوئے کہا کہ 'بی جے پی ملک میں نفرت کی سیاست کر رہی ہے جب کہ کانگریس ہمیشہ محبت کی سیاست کرتی ہے۔' ان کا کہنا تھا کہ 'جو پارٹیاں نتیش کمار کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور تمام ہم خیال پارٹیوں کو ان کی مخالفت کرنی چاہیے۔'

Last Updated : December 23, 2025 at 5:26 PM IST

TAGGED:

CONGRESS YOUTH PROTEST
YOUTH CONGRESS WORKERS PROTEST
PROTEST AGAINST NITISH KUMAR
CONGRESS PROTESTS IN SRINAGAR
NITISH HIJAB ROW

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.