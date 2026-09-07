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آپ کی کہانیاں اور آوازیں اہمیت رکھتی ہیں، فلم فیسٹول میں کشمیری نوجوانوں سے عمر عبداللہ کا خطاب
عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ فیسٹیول کشمیر اور سنیما کے درمیان تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔
Published : September 7, 2026 at 10:23 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کو کہا کہ یہ خطہ اپنی دیرینہ ساکھ سے آگے بڑھ کر ایک خوبصورت فلم کی شوٹنگ کے مقام کے طور پر جانا چاہتا ہے، ہندوستان اور بیرون ملک کے فلم سازوں کے لیے ایک اہم منزل بننا چاہتا ہے۔
پہلے جموں و کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ یہ فیسٹیول کشمیر اور سنیما کے درمیان تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہے۔
ان کی تقریر کے مطابق، فیسٹیول میں 40 سے زائد ممالک کی شرکت ہے اور اس میں 130 سے زائد فلمیں دکھائی جائیں گی۔ عبداللہ نے کہا، "ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر صرف شوٹنگ کی جگہ نہیں ہے، یہ تخلیقی صلاحیتوں کا مرکز ہے، دنیا بھر کے کہانی سنانے والوں کا گھر ہے، اور دنیا سے جڑنے کے لیے آواز ہے۔"
عبداللہ نے ہندوستانی سنیما کے ساتھ کشمیر کی طویل وابستگی کو نوٹ کیا اور ان فلموں کو یاد کیا جنہوں نے اس کے پہاڑوں، جھیلوں اور وادیوں کو ملک بھر کے ناظرین میں مقبول بنایا تھا۔ انہوں نے فلم "جنگلی" میں شمی کپور کے مشہور "یاہو" سین کا ذکر کیا جو گلمرگ کے برف پوش ڈھلوانوں پر فلمایا گیا تھا۔ انہوں نے کشمیر کی کلی، ’آرادھنا‘ اور ’بوبی‘ کے ساتھ ساتھ ہدایت کار یش چوپڑا کی فلموں کا بھی ذکر کیا۔
عبداللہ نے کہا کہ چوپڑا نے کشمیر کو صرف پس منظر کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ سلسلہ، کبھی کبھی اور جب تک ہے جان جیسی فلموں کے ذریعے، انہوں نے خطے کے بدلتے موسموں اور مناظر کے گرد ایک بصری زبان بنانے میں مدد کی۔ عبداللہ نے کہا، "ہم میں سے جو لوگ فلموں کے جادو میں رہتے ہیں، کشمیر ہمیشہ اس سے کہیں زیادہ رہا ہے۔"
انہوں نے فلموں کی نئی نسل کا بھی ذکر کیا جس نے کشمیر کو زیادہ پیچیدہ کہانیاں سنانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ انہوں نے ودھو ونود چوپڑا کی ’مشن کشمیر‘، وشال بھاردواج کی ’حیدر‘، امتیاز علی کی ’راک اسٹار‘ اور ’ہائی وے‘ اور کبیر خان کی ’بجرنگی بھائی جان‘ جیسی فلموں کا حوالہ دیا۔ عبداللہ نے کہا کہ بین الاقوامی فلمساز اور اداکار بھی اس خطے کے خوبصورت مقامات اور منفرد روشنی کی وجہ سے اس طرف راغب ہوئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے سنیما اور کشمیر کی ثقافتی روایات کے درمیان تعلق کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی شناخت صرف پہاڑوں، برف اور جھیلوں تک محدود نہیں رہ سکتی۔ اس کی موسیقی، دستکاری، زبانی روایات اور مہمان نوازی کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "کشمیر کی اصل خوبصورتی اس کی روح میں ہے۔"
انہوں نے سنتور اور رباب کی آوازوں، صوفی موسیقی، اور رؤف رقص کا ذکر کیا۔ عمر عبداللہ نے کشمیری کاریگروں کے بارے میں بھی بات کی جو اخروٹ کی لکڑی تراشنے اور ریشم کے قالین پر پیچیدہ ڈیزائن بنانے میں مہینوں صرف کرتے ہیں۔ عبداللہ نے فلم فیسٹیول کا دورہ کرنے والے فلمسازوں پر زور دیا کہ وہ کہانیاں تخلیق کرتے وقت علاقے کے مانوس مقامات سے ہٹ کر غور کریں۔ انہوں نے کہا، "جب آپ اپنے کیمروں کے ساتھ جموں و کشمیر آتے ہیں تو صرف ہمارے پہاڑوں کو نہ بنائیں۔ ہماری کہانیاں دریافت کریں، ہمارے کاریگروں سے بات کریں، ہمارے موسیقاروں کو سنیں، اور ہمارے شہروں کی گلیوں میں گھومیں۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ کشمیر کے فلمی ماضی کی یادیں ایک پائیدار فلم انڈسٹری کی تعمیر کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر انتظامیہ اپنی فلم پالیسی کے تحت فلم سازوں کے لیے بہتر ماحول پیدا کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے جن اقدامات کا خاکہ پیش کیا ان میں سنگل ونڈو کلیئرنس سسٹم، مالی مراعات، مقامی روزگار کے لیے سپورٹ، اور فلم سے متعلقہ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ عبداللہ کے مطابق، سنگل ونڈو سسٹم کا مقصد آن لائن پورٹل اور نامزد نوڈل افسران کے ذریعے مقام کی منظوری اور سیکیورٹی کوآرڈینیشن کے عمل کو آسان بنانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر میں شوٹنگ کرنے والے فلم سازوں کو مالی امداد ملے گی، جس میں شوٹنگ کے دنوں اور مقامی اخراجات پر مبنی مراعات دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مقامی اداکاروں، تکنیکی ماہرین اور عملے کے ارکان کو ملازمت دینے والی پروڈکشنز کو اضافی مراعات مل سکتی ہیں۔
عبداللہ نے کہا کہ حکومت سینماٹوگرافرز، لائن پروڈیوسرز، ساؤنڈ انجینئرز اور اداکاروں کو ترقی دے کر مقامی افرادی قوت کو مضبوط کرنے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوسٹ پروڈکشن سہولیات، آلات کے بینکوں، فلم اسٹوڈیوز اور فلمی تعلیمی اداروں میں بھی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ عبداللہ نے کہا، "ہم سنیما کو صرف تفریح کے طور پر نہیں، بلکہ ایک حقیقی صنعت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسی صنعت جو ملازمتیں پیدا کرتی ہے، نوجوان ٹیلنٹ کو فروغ دیتی ہے، اور دنیا بھر کی ثقافتوں کو جوڑتی ہے۔"
عبداللہ نے میلے میں شرکت کرنے والے نوجوانوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریب نوجوان کشمیریوں کے لیے ایک موقع ہونا چاہیے جو مصنف، ہدایت کار اور اداکار بننے کی خواہش رکھتے ہیں اور ہندوستان اور بیرون ملک کے فلم سازوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ یہ میلہ ان نوجوانوں کا اتنا ہی ہے جتنا کہ ہمارے معزز بین الاقوامی مہمانوں کا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے ہندوستان اور بیرون ملک کے مندوبین پر زور دیا کہ وہ جموں و کشمیر کے اپنے تجربات کو اپنے ساتھ لے جائیں اور دوسرے فلم سازوں کو اس خطے پر غور کرنے کی ترغیب دیں۔ انہوں نے اس خطے کو کھلا، محفوظ اور فلمی عملے کے استقبال کے لیے تیار قرار دیا۔
مقامی نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے عبداللہ نے کہا کہ ان کی کہانیاں اور آوازیں اہمیت رکھتی ہیں اور یہ فیسٹیول انہیں ایک بڑی فلمی برادری سے جوڑنے میں مدد دے سکتا ہے۔ انہوں نے سنیما کو ایک عالمگیر زبان قرار دیتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا جو مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو آپس میں جوڑ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میلہ نہ صرف فلموں کا جشن ہے بلکہ جموں و کشمیر کے عالمی فلمی صنعت میں ایک پائیدار مقام قائم کرنے کے ارادے کا بیان بھی ہے۔