مرتند سنگھ جموں و کشمیر میں کھیلوں اور نوجوانوں کے ڈوگرہ خاندان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے
ڈوگرہ شاہی خاندان کے نوجوان رکن مرتند سنگھ ہریتارا چیریٹیبل ٹرسٹ کے مشن کے تحت کھیلوں اور نوجوانوں کےامور کے میدان میں کام کریں گے۔
Published : November 4, 2025 at 8:59 PM IST
جموں: شاہی ڈوگرہ خاندان کی مختلف سماجی و ثقافتی پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرنے کی بھرپور وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈوگرہ شاہی خاندان کے ایک نوجوان رکن مرتند سنگھ نے ہری تارا چیریٹیبل ٹرسٹ کے مشن کو اگلے درجے تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ مشن کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے میدان میں ہے۔
یہ ٹرسٹ ان کے دادا ڈاکٹر کرن سنگھ نے 1970 میں اپنے والدین، آخری ڈوگرہ حکمران مہاراجہ ہری سنگھ اور مہارانی تارا دیوی کے نام پر قائم کیا تھا۔
مرتند سنگھ کو حال ہی میں 'امر سنگھ اسپورٹس اینڈ یوتھ انیشیٹو' کا ڈائریکٹر نامزد کیا گیا تھا، جو ہری تارا چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیراہتمام کام کرے گا۔
سابق ڈوگرہ حکمران راجہ امر سنگھ (1864-1909) کے اعزاز میں امر سنگھ اسپورٹس اینڈ یوتھ انیشی ایٹو کے ذریعے، مرتند سنگھ کا مقصد ہر اس نوجوان اور کھیل سے محبت کرنے والے فرد کو شامل کرنا ہے جو کھیلوں اور متعلقہ شعبوں میں شاندار کارکردگی کا خواہشمند ہے اور انہیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔
یہ پہل ابھی بھی ابتدائی اور منصوبہ بندی کے مراحل میں ہے، لیکن ڈوگرہ شاہی خاندان نے اپنی ریاست کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے اپنے قانونی کیریئر سمیت باقی سب کچھ روک دیا ہے، جس پر ان کے آباؤ اجداد نے ایک صدی تک حکومت کی۔
گوالیار کے سندھیا شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے وکرمادتیہ سنگھ اور چترانگدا راجے کے یہاں پیدا ہوئے، مرتند سنگھ نے اپنی بنیادی تعلیم قومی دارالحکومت دہلی میں حاصل کی، اور اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی آف سینٹ اینڈریوز میں بزنس مینجمنٹ میں گریجویٹ کورس کرنے چلے گئے۔
واپسی پر، انہوں نے نئی دہلی کے ایمٹی لا اسکول سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور نئی دہلی اور چندی گڑھ کی ہائی کورٹس میں قانون کی پریکٹس شروع کی۔ جموں و کشمیر پر توجہ مرکوز کرنے سے پہلے انہوں نے پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل کے معاون کے طور پر بھی کام کیا۔ اب وہ خاندان کے مشہور امر محل اور اس سے منسلک شاخوں کی نگرانی کرتے ہیں۔
مارتند نے تعمیراتی عجوبہ کے کچھ حصوں کو ان کی شاندار شان میں بحال کرنے میں بھی مدد کی ہے۔ ڈوگرہ شاہی خاندان کی میراث کے بارے میں جاننے کے لیے لاکھوں لوگ روزانہ ڈوگرہ ہیریٹیج بلڈنگ اور میوزیم کا دورہ کرتے ہیں۔ امر محل جموں آنے والوں کے لیے ایک اہم سیاحتی مقام ہے۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، مرتند سنگھ نے اپنے 'امر سنگھ اسپورٹس اینڈ یوتھ انیشیٹو' کے بارے میں تفصیل سے بات کی، جس کی وہ بطور ڈائریکٹر رہنمائی کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا، "میں اپنے وطن جموں و کشمیر واپس آکر اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، جن کے پاس کھیلوں میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بے پناہ ٹیلنٹ اور توانائی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس بے پناہ ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کے پاس مواقع اور سہولیات کی کمی ہے، اور اس اقدام کا مقصد اسے فروغ دینا ہے۔ نوجوانوں کی کھیلوں کی صلاحیتوں اور مہارتوں کو پروان چڑھانا امریت سنگھ کے کھیلوں میں اہم خصوصیات ہوں گی۔"
شاہی خاندان کے نوجوان رکن نے مزید کہا، "لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہاں سب کچھ حکومتی تعاون پر منحصر ہے، اور بہت کم پرائیویٹ کھلاڑی ابھرتے ہوئے کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے اور اعلیٰ سطح تک پہنچنے میں مدد کرتے ہیں۔ نوجوان کھلاڑیوں کو مختلف سطحوں پر آگے بڑھنے، بہترین کارکردگی دکھانے اور ملک کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا جائے گا، شروع سے لے کر اعلیٰ سطح تک۔"
مرتند سنگھ نے مزید کہا، "مقامی تاجروں، صنعت کاروں اور مختلف کمپنیوں کا کردار اس اقدام میں شامل ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کھلاڑیوں کی نشوونما میں سرمایہ کاری کر سکیں اور اپنے ٹیلنٹ کو سپانسر کر سکیں۔ ایک خاص مرحلے پر، ان کھلاڑیوں اور نوجوانوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو گا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے اور ملک کی نمائندگی کرنا ہے۔"
ڈوگرہ خاندان کے نوجوان نسل نے کہا کہ وہ باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنے اور ان کی پرورش کے لیے جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ "ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ان نوجوانوں کی مدد کریں گے جو کھیلوں میں ٹیلنٹ رکھتے ہیں، بلکہ ہم پینٹنگ، تعلیم وغیرہ جیسے دیگر شعبوں کے نوجوان ٹیلنٹ کو بھی سپورٹ کریں گے۔"