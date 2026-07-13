ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ڈوڈا ضلع کے بھلیسا علاقے میں میچ کے دوران ایک نوجوان کرکٹر کی موت
ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ احمد کو بڑے پیمانے پر دل کا دورہ پڑا، جو بالآخر ان کی موت کا باعث بنا۔
Published : July 13, 2026 at 10:57 PM IST
جموں: (عامر تانترے) ڈوڈہ ضلع کے بھدرواہ علاقے سے تعلق رکھنے والے 22 سالہ کرکٹر کی آج ضلع کے بھلیسا علاقے میں کرکٹ میچ کھیلتے ہوئے موت ہو گئی۔ کرکٹر کو سانس لینے میں تکلیف تھی۔
مقامی لوگوں نے بتایا کہ بھدرواہ کے کلشاری گاؤں کے رہنے والے فیاض احمد کے بیٹے سہیل احمد بھلیسا پریمیئر لیگ کے میچ میں بولنگ کر رہے تھے۔ باؤلنگ کے بعد انہیں سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی اور انہوں نے اپنا سکون بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ جب ان کے ساتھی کرکٹرز نے ان کی تکلیف دیکھی تو انہوں نے ان کا علاج کیا، لیکن چند ہی منٹوں میں سہیل احمد بے ہوش ہو گئے۔ انہیں قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں انہیں مردہ قرار دے دیا گیا۔
یہ واقعہ آج شام 4 بجے کے قریب پیش آیا۔ ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ احمد کو بڑے پیمانے پر دل کا دورہ پڑا، جو بالآخر ان کی موت کا باعث بنا۔ وادی چناب میں اس نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جس میں نوجوان کرکٹر کرکٹ کھیلتے ہوئے جاں بحق ہوا ہے۔ اس واقعے سے وادی چناب کے لوگ شدید صدمے میں ہیں۔
طبی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا، جو شام کو بھدرواہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کرکٹر کو کل ان کے آبائی گاؤں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔