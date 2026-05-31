پلوامہ کے آرہل میں سڑک حادثہ، کمسن بچہ جاں بحق، باپ زخمی
باپ بیٹا قریبی دکان سے سامان خرید کر گھر واپس جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک تیز رفتار ٹاٹا موبائل نے انہیں ٹکر مار دی۔
Published : May 31, 2026 at 4:43 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے آرہل علاقے میں پیر کے روز ایک المناک سڑک حادثے میں ایک کمسن بچہ جاں بحق جب کہ اس کا والد شدید زخمی ہو گیا۔
اطلاعات کے مطابق ایک تیز رفتار ٹاٹا موبائل نے سڑک پر چل رہے باپ بیٹے کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں کمسن بچہ موقعے پر ہی دم توڑ گیا، جب کہ اس کے والد، جن کی شناخت الطاف احمد شیر گوجری کے طور پر ہوئی ہے، شدید زخمی ہوگئے۔ انہیں فوری طور پر ضلع اسپتال پلوامہ منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی علاج کے بعد بہتر طبی نگہداشت کے لیے سرینگر ریفر کر دیا گیا۔
عینی شاہدین کے مطابق باپ بیٹا قریبی دکان سے سامان خریدنے کے بعد گھر واپس جا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ مرکزی سڑک پر پہنچے، ایک تیز رفتار ٹاٹا موبائل نے انہیں زور دار ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں کمسن بچے کی موقعے پر ہی موت واقع ہو گئی جب کہ والد شدید زخمی ہوگئے۔
حادثے کے بعد علاقے میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ پر غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ مقام کے نزدیک تین تعلیمی ادارے موجود ہیں اور علاقے کے مکین متعدد بار متعلقہ حکام سے رفتار کم کرنے کے لیے اسپیڈ بریکر نصب کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، تاہم اب تک کوئی مؤثر اقدام نہیں اٹھایا گیا۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ اس سڑک پر تیز رفتاری کے باعث اس نوعیت کے حادثات بار بار پیش آتے رہتے ہیں، جس سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔
ادھر پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس نے حادثے میں ملوث گاڑی کو ضبط کر لیا ہے جب کہ ڈرائیور کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق واقعے کے تمام پہلوؤں کی تحقیقات جاری ہیں۔
