بانہال نیشنل ہائی وے پر سڑک حادثہ میں زخمی سی بی آئی پراسیکیوٹر شیخ عادل نبی کا انتقال
حادثہ جمعرات کو پیش آیا، شیخ عادل نبی کی کار کو بانہال قریب ریلوے کراسنگ کے قریب ایک اسکار پیو گاڑی نے ٹکر مار دی۔
Published : December 26, 2025 at 4:28 PM IST
رامبن: مرکزی زیر اہتمام جموں و کشمیر کےنوا ضلع رامبن کے سب ڈویزن بانہال کے نزدیک ایک سڑک حادثے میں شدید طور پر زخمی ہونے والے نوجوان (سی بی آئی) کے پروسیکیوٹر جمعہ کی صبح سرینگر کے شیرکشمیر میڈیکل کالج و ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ عادل کے انتقال کی خبر سننے کے بعد وکلاء برادری اور ان کے آبائی علاقے میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔
سرکاری ذرائع کے مطابق یہ حادثہ جمعرات کو تقریباً 3 بجے پیش آیا، جب ایک آلٹو کار (رجسٹریشن نمبر 4273-03-JK)، جسے ایڈووکیٹ شیخ عادل نبی ولد غلام نبی شیخ، ساکن بیجبہاڑا ضلع اننت ناگ ، جموں سے کشمیر کی طرف سفر کر رہا تھے اور قصبہ بانہال کے قریب ریلوے کراسنگ کے پاس پہنچی تو اسے ایک اسکار پیو گاڑی (رجسٹریشن نمبر 2625-JK01BB) نے ٹکر مار دی۔ تصادم کے نتیجے میں شیخ عادل نبی شدید زخمی ہو گئے۔
انہیں فوری طور پر سب ڈسٹرکٹ اسپتال با نهال منتقل کیا گیا جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج و ہسپتال اننت ناگ اور پھر مزید علاج کے لیےشیرکشمیر میڈیکل کالج و ہسپتال صورہ منتقل کیا گیا۔اس سڑک کے بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے۔
ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں کی بھر پور کوششوں کے باوجود وہ جمعہ کی صبح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل ہے۔ تقریباً 35 سالہ شیخ عادل نبی نے حال ہی میں یوپی ایس سی امتحان کامیابی سے پاس کیا تھا اور انہیں چندی گڑھ میں سی بی آئی میں پبلک پروسیکیوٹر کے طور پر تعینات کیا گیا۔