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پونچھ: غلطی سے سرحد پار کرنے والا پی او کے کا کمسن لڑکا وطن واپس
لڑکے کو حراست میں لیکر پوچھ گچھ کی گئی جس میں معلوم ہوا کہ وہ کسی بدنیتی یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں تھا۔
Published : June 17, 2026 at 7:05 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں گزشتہ دنوں غلطی سے لائن آف کنٹرول کے قریب بھارتی حدود میں داخل ہونے والے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک کمسن لڑکے کو ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آج واپ بھیج دیا گیا۔ زرائع کے مطابق 9 جون کو ایک نوعمر لڑکا، جس کی شناخت جاوید علی ولد محمد شراز ساکن تتری نوٹ، محلہ جبری، پاکستان کے زیر انتظام کشمیرکے طور پر ہوئی ہے، پونچھ ضلع کی تحصیل حویلی کے سرحدی گاؤں سالوتری کے نزدیک دریائے پونچھ عبور کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر بھارتی حدود میں داخل ہوگیا تھا۔
اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج نے معمول کی نگرانی کے دوران لڑکے کو حراست میں لیا ابتدائی پوچھ گچھ میں معلوم ہوا کہ وہ کسی بدنیتی یا غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں تھا بلکہ غلطی سے سرحد پار کر بیٹھا تھا اس کے بعد اسے متعلقہ سول اور سیکورٹی حکام کے حوالے کیا گیا تاکہ اس کی شناخت اور پس منظر کی تصدیق کی جا سکے ھکام نے لڑکے کے معاملے کی جانچ پڑتال اور ضروری رسمی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آج اسے باقاعدہ طور پر واپس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے حوالے کر دیا۔
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ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی انسانی ہمدردی اور قائم شدہ سرحدی ضوابط کے مطابق انجام دی گئی۔ آپ کو بتادیں کہ سرحدی علاقوں میں اکثر مقامی باشندے، چرواہے یا کم عمر افراد نادانستہ طور پر لائن آف کنٹرول کے قریب پہنچ جاتے ہیں،جس کے باعث ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں تاہم دونوں جانب کے حکام عموماً انسانی بنیادوں پر تصدیق کے بعد ایسے افراد کی واپسی کو یقینی بناتے ہیں۔