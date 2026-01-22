ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اونتی پورہ کا کمسن کھلاڑی کوان کیڈو کھیل میں ملک کی نمائندگی کے لیے تیار
اونتی پورہ کے کوان کیڈو کھلاڑی نایل الدین رومانیہ میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی ایونٹ میں ملک کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں۔
Published : January 22, 2026 at 7:08 AM IST
ترال/اونتی پورہ: (شبیر بٹ) ارادے مضبوط ہوں تو پھر کم یا زیادہ عمر آپ کو کامیابی حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ یہ ثابت کیا ہے جنوبی کشمیر کے اونتی پورہ سے تعلق رکھنے والے تیرہ سالہ کھلاڑی نایل الدین نے جس نے جموں میں منعقدہ ساتویں قومی چمپین شپ میں سونے اور کانسے کا تمغہ لے کر نہ صرف اپنا بلکہ پورے کشمیر کا نام روشن کیا۔ کوان کیڈو نام کے مارشل آرٹ میں اس کم عمر کھلاڑی نے جیت درج کرکے اپنے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے۔
بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ملک کی نمائندگی
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس ننھے کھلاڑی نے کہا کہ وہ رومانیہ میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی ایونٹ میں ملک کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک بڑی بات ہے۔ نایل الدین کا کہنا ہے کہ اسے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے تاہم اگر سرکار یا کسی ادارے کی جانب سے اسے سپانسرشپ دی جاتی ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی اور سہولت ہو گی۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ اونتی پورہ جہاں سے اس کا تعلق ہے، علاقے میں کھلاڑیوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی عدم فراہمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔
نایل کے کوچ شاہ فیصل علی کا کہنا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کے اندر صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے تاہم ان صلاحیتوں کو نکھارنے کےلیے ایک پلیٹ فارم اور بنیادی ضروریات ہونا لازمی ہے، تاہم ستم ظریفی ہے کہ کشمیر میں یہ دونوں چیزیں دستیاب نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نایل لگاتار کئی برسوں سے محنت کر رہا تھا اور بالا آخر اسے کامیابی مل گئی ہے۔
واضح رہے کہ کوان کیڈو (Qwan Ki Do or Quán Khí Đạo) ایک ویتنامی مارشل آرٹ ہے جسے سنہ 1981 میں فرانس میں ترتیب دیا گیا تھا۔ اس کھیل کو ایشیا اور یورپ کے اسکولوں کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر مشق جاتا ہے۔
