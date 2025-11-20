ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کی نوجوان مصنفہ عروفہ شبیر کی اونچی اڑان
کشمیر کی نوجوان مصنفہ عروفہ شبیر نے اپنی کتاب ’بریکنگ بیریئرز‘ میں خواتین کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 20, 2025 at 2:59 PM IST
پلوامہ (شبیر بٹ) : ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی کتب بینی کا شوق کم ہوتا جا رہا ہے، کتابیں پڑھنے اور لکھنے کے شوقین افراد تسلسل کے ساتھ اپنی منزل - مطالعہ، تصنیف و تالیف - کی اور رواں دواں ہیں۔
موجودہ دور میں جبکہ پوری دنیا میں اسلام خاص کر خواتین کے حقوق سے متعلق منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جنوبی کشمیر کے ترال علاقے سے تعلق رکھنے والی اروفہ شبیر نامی سترہ سال کی کم عمر لڑکی نے بریکنگ بیریرس Breaking Barriers نامی ایک کتاب تحریر کر اس پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔
کتاب میں اس کم عمر مصنفہ نے ’’اسلام میں عورتوں کے حقوق‘‘ اور ’’صنفی عدم مساوات‘‘ جیسے سلگتے مسائل پر قرآن وحدیث کی روشنی میں اپنے زاویے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ’’معاشرے میں بے بنیاد اور محض سنی سنائی باتوں اور منفی سوچ کو پسپا کیا جا سکے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں عروفہ شبیر نے کہا کہ انہیں معاشرے کے اندر پائی جانے والی صورتحال نے یہ کتاب تحریر کرنے پر مجبور کیا ہے اور اس کتاب میں انہوں نے اسلام کے ان عقائد کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے جن کے متعلق عوامی سطح پر ابھی بھی غلط فہمیاں عام ہیں۔
عروفہ نے اس کتاب کو تحریر کرنے کے اپنے جنون و جذبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ’’معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ خواتین گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکل سکتیں، مگر سچ تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں رہ کر بہت کچھ کر سکتی ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہے، جو رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے، کہ انہوں نے کس طرح کامیابی سے تجارت کیا۔‘‘
سترہ سالہ مصنفہ کے بقول اس کتاب کو لکھنے میں انہیں والدین، دوستوں، اساتذہ اور رشتہ داروں کا پورا سپورٹ ملا ہے۔ سوشل میڈیا کے بڑھتے استعمال کے حوالہ سے ان کا کہنا ہے کہ ’’بچے اگر سوشل میڈیا کی دوڑ سے باہر نکلیں گے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اوقات کا بہتر مصرف ایک اچھی اور مثبت سوچ ہے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ان کی یہ کتاب ایمازون پر بھی دستیاب ہے اور انہیں اس حوالے سے ہر جانب پزیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ امیرآباد، ترال سے تعلق رکھنے والی اس اس ننہی مصنفہ نے کتاب لکھ کر کتب بینی کے شوقین افراد کی پیاس کو مزید بڑھا دیا ہے اور امید ہے کہ اس سے نوجوان نسل کو ایک ترغیب ملے گی۔
