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’تم انتہائی گھٹیا ہو‘ کشمیری خاتون افسر پر سینئر بیوروکریٹ چیخ پڑا
یہ واقعہ مبینہ طور پر 14 اکتوبر کو سری نگر کے سول سیکریٹریٹ میں مشن یوا سے متعلق جائزہ اجلاس کے دوران پیش آیا۔
Published : October 15, 2026 at 10:54 PM IST
سری نگر : جموں و کشمیر میں ایک سینئر بیوروکریٹ اور خاتون انتظامی افسر کے درمیان سرکاری اجلاس کے دوران تلخ کلامی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق، مشن یوا کے جائزہ اجلاس میں سینئر آئی اے ایس افسر کمار راجیو رنجن نے خاتون جے کے اے ایس افسر بینش وانی کے ساتھ مبینہ طور پر نازیبا زبان استعمال کی، انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا اور فوری طور پر معطلی کا حکم نامہ تیار کرنے کے ساتھ ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش کرنے کی ہدایت بھی دی۔
اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ 14 اکتوبر کو سری نگر کے سول سیکریٹریٹ میں مشن یوا سے متعلق جائزہ اجلاس کے دوران پیش آیا۔ اس تلخ کلامی کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ تاہم، متعلقہ آئی اے ایس افسر نے ویڈیو کو ’’ایڈیٹ شدہ یا مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ‘‘ قرار دیا ہے، اس لیے واقعے کے تمام پہلوؤں کی آزادانہ تصدیق اہم ہے۔ رپورٹ کے مطابق، اجلاس میں مشن یوا کے نفاذ اور نیشنل رورل لائیولی ہڈس مشن کے کردار پر گفتگو ہورہی تھی۔ خاتون جے کے اے ایس افسر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بینش وانی نے پروگرام کے اہداف پورے کرنے میں این آر ایل ایم کے تعاون اور مختلف محکموں کے درمیان تال میل سے متعلق امور اٹھائے۔
سینئر افسر کمار راجیو رنجن نے اس بات پر سوال کیا کہ متعلقہ محکمہ اپنے اہداف کی تکمیل کے لیے دوسرے ادارے پر کیوں انحصار کررہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ این آر ایل ایم معاون ادارے کی حیثیت رکھتا ہے، اصل ذمہ داری متعلقہ محکمہ اور اس کے افسران کی ہے۔ بینش وانی نے جواب میں کہا کہ این آر ایل ایم اصل ذمہ دار ادارہ نہیں ہے، لیکن اس کی معاونت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے محکمے کی کارکردگی اور حاصل کیے گئے اہداف کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔
رپورٹ کے مطابق، اسی دوران دونوں افسران کے درمیان بحث شدت اختیار کرگئی۔ جب بینش وانی اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کررہی تھیں تو سینئر افسر نے انہیں بار بار خاموش رہنے کا حکم دیا۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ وہ مزید وضاحت نہ کریں اور خاموش بیٹھ جائیں۔ خاتون افسر نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں بولنے نہیں دیا جائے گا تو وہ اپنے محکمے کا موقف کیسے پیش کریں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ انہیں اپنی بات سمجھانے کی ضرورت ہے۔
اس کے بعد گفتگو ذاتی نوعیت اختیار کرگئی۔ رپورٹ کے مطابق، کمار راجیو رنجن نے خاتون افسر سے کہاکہ ’’You are bloody shit! I am your boss, stupid‘‘، جس کا مفہوم ہے: ’’تم انتہائی گھٹیا ہو، میں تمہارا باس ہوں، احمق!‘‘۔ بینش وانی نے اس زبان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس طرح مخاطب نہیں کیا جاسکتا۔ رپورٹ کے مطابق، تلخ کلامی کے بعد سینئر افسر نے اپنے چیمبر میں موجود دیگر عہدیداروں کو ہدایت دی کہ خاتون افسر کا معطلی کا حکم نامہ فوری طور پر تیار کیا جائے۔
انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ معطلی کے حکم نامے میں اجلاس کے دوران خاتون افسر کی جانب سے کہے گئے الفاظ بھی درج کیے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ کر بینش وانی کو ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش کرنے کی ہدایت بھی دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خاتون افسر نے معطلی کی دھمکی کے جواب میں کہا کہ اگر انہیں معطل کرنا ہے تو وہ اس پر اعتراض نہیں کریں گی۔ جب انہیں اجلاس سے باہر جانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بھی سخت الفاظ میں جواب دیا۔
کمار راجیو رنجن نے مبینہ طور پر خاتون افسر کی کارکردگی پر بھی تنقید کی اور انہیں کام میں ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے کام کے نتائج تسلی بخش نہیں ہیں۔ تاہم، دستیاب رپورٹ میں معطلی یا برطرفی کے حکم کے حقیقتاً جاری ہونے کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ جب کمار راجیو رنجن سے اس واقعے پر ردعمل طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس بارے میں معلوم نہیں اور ویڈیو ’’ایڈیٹ شدہ یا مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ‘‘ ہوسکتی ہے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں ڈپٹی کمشنر گاندربل سے موصولہ معلومات کے مطابق، خاتون افسر 13 اکتوبر سے چھٹی پر تھیں۔ رپورٹ میں ان کی جانب سے طبی بنیادوں پر 13 سے 22 اکتوبر تک دس دن کی رخصت کے لیے دی گئی درخواست کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تاہم، خبر کے مطابق اس درخواست پر مجاز اتھارٹی کی منظوری درج نہیں تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خاتون افسر سے متعدد فون کالز اور واٹس ایپ پیغامات کے ذریعے رابطہ کرکے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی گئی، لیکن اشاعت کے وقت تک ان کی جانب سے جواب موصول نہیں ہوا تھا۔
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اس دوران رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے ٹوئٹ کرکے اس واقعہ پر شدید ردعمل کا اظہار کیا اور سینئر افسر کے رویہ پر تشویش ظاہر کی۔