ETV Bharat / jammu-and-kashmir
'یوگا محض ایک جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ ایک قدیم جسمانی، ذہنی عمل ہے، یہ صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے'
پروگرام کے دوران ماہرین نے شرکاء کو مختلف یوگا مشقیں کروا کر یوگا کی بنیادی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیا۔
Published : June 19, 2026 at 3:58 PM IST
رامبن(نواز رونیال): جموں و کشمیر ضلع رامبن کے مشہور سیاحتی مقام سناسر میں بارہویں بین الاقوامی یومِ یوگا کے سلسلے میں جمعہ کے روز، عالمی یوگا ڈے سے دو روز قبل، یوگا ڈے منایا گیا۔ پروگرام کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے کیا۔
اس موقع پر ایس ایس پی رامبن ارون گپتا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبن راجیو سنگھ چاڑک، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر رامبن سمیت محکمہ کھیل، محکمہ آیوش اور دیگر سرکاری محکموں کے افسران و اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
پروگرام کے دوران ماہرین نے شرکاء کو مختلف یوگا مشقیں کروا کر یوگا کی بنیادی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کیا۔ ماہرین نے کہا کہ یوگا محض ایک جسمانی سرگرمی نہیں بلکہ ایک قدیم جسمانی، ذہنی اور روحانی عمل ہے، جو انسان کی مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ باقاعدگی سے یوگا کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جسم میں لچک پیدا ہوتی ہے، خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور بلڈ پریشر قابو میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یوگا قوتِ مدافعت میں اضافہ کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔
ماہرین کے مطابق روزانہ یوگا کرنے سے انسان ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے اور ایک متوازن، صحت مند طرزِ زندگی اختیار کر سکتا ہے، جو موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے۔ اس پروگرام نے نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان کے پیغام کو بھی فروغ دیا، جس کا مقصد نوجوانوں اور شہریوں کو منشیات سے پاک اور صحت مند طرزِ زندگی اپنانے کی ترغیب دینا ہے۔
ضلع ترقیاتی کمشنر محمد الیاس خان نے عوام سے اپیل کی کہ وہ یوگا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ جسم صحت مند اور مضبوط رہے اور مختلف بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یوگا نہ صرف جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے میں مددگار ہے بلکہ روحانی اور ذہنی سکون کا بھی مؤثر ذریعہ ہے، اس لیے ہر فرد کو یوگا کو اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ 21 جون کو عالمی یومِ یوگا کے موقع پر ضلع رامبن کے تمام اسکولوں اور سرکاری اداروں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ عوام سے ان تقریبات میں بھرپور شرکت کی بھی اپیل کی گئی۔طلبہ