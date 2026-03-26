ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ضلع پلوامہ میں ’یلو ریولوشن‘: سرسوں کی پیداوار میں پہلا مقام حاصل
پلوامہ کے کسانوں نے سائنسی کاشتکاری، بروقت بوائی، متوازن کھاد کے استعمال اور مؤثر انسدادِ امراض جیسے طریقوں کو اپناتے ہوئے مثبت ردعمل ظاہر کیا۔
Published : March 26, 2026 at 7:13 PM IST
پلوامہ : زرعی شعبے میں ایک اہم کامیابی کے طور پر ضلع پلوامہ نے ’یلو ریولوشن‘ کے تحت نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری وادی کشمیر میں سرسوں کی پیداوار میں پہلا مقام حاصل کیا ہے۔ یہ بات شیرِ کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی آف کشمیر کے حکام نے بتائی۔
زرعی ماہرین کے مطابق اس کامیابی کا سہرا سائنسدانوں، توسیعی اداروں اور مقامی کسانوں کی مشترکہ کوششوں کو جاتا ہے، جنہوں نے جدید زرعی طریقہ کار اور زیادہ پیداوار دینے والی اقسام کو اپنایا۔ تیل دار فصلوں کے فروغ کے اس اقدام نے نہ صرف فصل کی پیداوار میں اضافہ کیا بلکہ ضلع میں کسانوں کی آمدنی کو بھی مضبوط بنایا ہے۔
چیف ساٸنٹسٹ سکاسٹ کشمیر و کرشی وگیان کیندر ملنگ پورہ اونتی پورہ کے سربراہ جاوید مگلو نے کہا کہ مسلسل بیداری مہمات، فیلڈ ڈیمانسٹریشنز اور تکنیکی رہنمائی نے کسانوں کو سرسوں کی کاشت بڑھانے کے لیے مؤثر طور پر متحرک کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’یلو ریولوشن‘ کا مقصد تیل دار فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کرکے درآمدی خوردنی تیل پر انحصار کم کرنا اور زرعی برادری کی معاشی مضبوطی کو یقینی بنانا ہے۔ پلوامہ کے کسانوں نے سائنسی کاشتکاری، بروقت بوائی، متوازن کھاد کے استعمال اور مؤثر انسدادِ امراض جیسے طریقوں کو اپناتے ہوئے مثبت ردعمل ظاہر کیا۔
انہوں نے کہا کہ سال روأں تقریباً 22ہزار ہیکٹیر لینڑ زیر کاشت ہے جس میں سرسوں کی کاشت لگاٸی گٸ ہے۔ مقامی کسانوں نے بہتر پیداوار کی کاشت کو خطے کے لیے ایک منافع بخش فصل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پیداوار میں اضافے کے لۓ سکاسٹ کشمیر نے کلیدی رول اداکیا ہے جس وجہ سے ضلع پلوامہ یہ مقام حاصل کر سکا ہے۔حکام کے مطابق ضلع پلوامہ کی یہ کامیابی وادی کے دیگر علاقوں کے لیے بھی ایک مثال بن سکتی ہے تاکہ تیل دار فصلوں کی پیداوار کو مزید فروغ دیا جا سکے۔
حکام اور زرعی سائنسدانوں نے عزم ظاہر کیا ہے کہ کسانوں کی معاونت کے لیے تربیتی پروگرامز، معیاری بیجوں کی فراہمی اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کا عمل مستقبل میں بھی جاری رکھا جائے گا تاکہ خطے میں زرعی ترقی کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔