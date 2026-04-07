پلوامہ ضلع زرد انقلاب سرسوں کی کاشت میں پہلی پوزیشن حاصل کرلی
جموں وکشمیر کے ضلع پلوامہ میں اس سیزن کے دوران سرسوں کی فصل کی کاشت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے
Published : April 7, 2026 at 5:15 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ نے زرعی ترقی کے میدان میں ایک نمایاں سنگِ میل حاصل کرتے ہوئے سرسوں کی کاشت میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے، جو خطے میں جاری ’’زرد انقلاب‘‘ کی جانب ایک اہم قدم تصور کیا جا رہا ہے۔
چیف ایگریکلچر آفیسر پلوامہ کے مطابق اس سیزن کے دوران ضلع میں سرسوں کی فصل کی کاشت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جو کسانوں کی جانب سے تیل دار اجناس کی کاشت اور زرعی تنوع کی طرف بڑھتی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ موافق موسمی حالات، جدید زرعی طریقۂ کار، معیاری بیجوں کی فراہمی اور محکمہ زراعت کی مسلسل رہنمائی و معاونت نے ضلع بھر میں سرسوں کی پیداوار میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
مزید کہا گیا کہ سرسوں کی کاشت نہ صرف کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرتی ہے بلکہ مقامی سطح پر خوردنی تیل کی پیداوار کو بھی مضبوط بناتی ہے، جس سے درآمدات پر انحصار کم ہوتا ہے اور پائیدار زراعت کو فروغ ملتا ہے۔
ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں کے کسانوں نے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے بہتر پیداوار اور منڈی میں بہتر مواقع پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محکمہ زراعت نے آئندہ برسوں میں سرسوں کی کاشت کو مزید وسعت دینے کے لیے کسانوں کو تکنیکی رہنمائی اور مکمل تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
مزید پڑھیں: گاندربل مبینہ انکاؤنٹر میں ہلاک شہری کے لواحقین کا بیان ڈی سی آفس میں قلمبند
اس کامیابی کو پلوامہ کی زرعی برادری کے لیے بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے اور اسے جاری ’’زرد انقلاب‘‘ کے تحت زرعی خود کفالت کی جانب مضبوط قدم سمجھا جا رہا ہے۔